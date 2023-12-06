Forbes назвал главную проблему для бизнеса в 2024 году

Forbes: дефицит кадров будет главной проблемой бизнеса в 2024 году
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Из-за нехватки кадров пострадает больше всего гостинично-ресторанный бизнес Фото:

Российские компании отмечают, что дефицит кадров будет главной проблемой бизнеса в 2024 году. Об этом сообщили в журнале Forbes.

«Дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году, согласны большинство российских компаний, опрошенных рекрутинговым сервисом HeadHunter», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что гостинично-ресторанный бизнес пострадает больше всего.

Дефицит кадров связывают с неконкурентным уровнем заработной платы и с внешними факторами. К ним относятся демография, геополитическая ситуация и нехватка специалистов с нужными навыками. Нехватку кадров назвали одним из самых важных вопросов бизнеса в РФ на данный момент.

Ранее сообщалось, что большинство компаний в России (85%) пожаловались на недостаток кадров, передает RT. В исследованиях FinExpertiza на основе данных Росстата отметили, что в России можно зарабатывать от миллиона в месяц в сфере финансов и страхования.

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Российские компании отмечают, что дефицит кадров будет главной проблемой бизнеса в 2024 году. Об этом сообщили в журнале Forbes. «Дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году, согласны большинство российских компаний, опрошенных рекрутинговым сервисом HeadHunter», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что гостинично-ресторанный бизнес пострадает больше всего. Дефицит кадров связывают с неконкурентным уровнем заработной платы и с внешними факторами. К ним относятся демография, геополитическая ситуация и нехватка специалистов с нужными навыками. Нехватку кадров назвали одним из самых важных вопросов бизнеса в РФ на данный момент. Ранее сообщалось, что большинство компаний в России (85%) пожаловались на недостаток кадров, передает RT. В исследованиях FinExpertiza на основе данных Росстата отметили, что в России можно зарабатывать от миллиона в месяц в сфере финансов и страхования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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