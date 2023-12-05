Суд Москвы арестовал двух свердловских бизнесменов

06 декабря 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Олег Молотилов и Вадим Лукач арестованы до 4 февраля 2024 года (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Басманный районный суд Москвы арестовал двух екатеринбургских бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мужчин арестовали до 4 февраля 2024 года по п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ („легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере“)», — пишет «Коммерсант Екатеринбург», ссылаясь на суд. Оперативно дозвониться до Басманного суда не получилось. На звонок корреспондента никто не ответил. Согласно данным сервиса СБИС, Молотилов является учредителем нескольких организаций в сфере строительства и аренды недвижимости. В их числе — «Строй-Логистик» и «Техно-строй-2». Лукач — учредитель ЖСК «Юго-Западный», ЖСК «Балтийский» и ООО «Уралжилстрой». Компании предоставляют финансовые услуги. Статья по теме Неизвестные устроили слежку за главой свердловского Росимущества В ноябре 2022-го прокуратура Свердловской области и Росимущество подали иски против бизнесменов о признании недействительными сделок по аренде и покупке участков в Октябрьском районе Екатеринбурге. Через год Арбитражный суд Свердловской области лишил Молотилова и Лукача прав собственности на 48 земельных участков, тем самым удовлетворив иск региональной прокуратуры. Предприниматели получали участки и связанные компании через цепочку сделок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Басманный районный суд Москвы арестовал двух екатеринбургских бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мужчин арестовали до 4 февраля 2024 года по п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ („легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере“)», — пишет «Коммерсант Екатеринбург», ссылаясь на суд. Оперативно дозвониться до Басманного суда не получилось. На звонок корреспондента никто не ответил. Согласно данным сервиса СБИС, Молотилов является учредителем нескольких организаций в сфере строительства и аренды недвижимости. В их числе — «Строй-Логистик» и «Техно-строй-2». Лукач — учредитель ЖСК «Юго-Западный», ЖСК «Балтийский» и ООО «Уралжилстрой». Компании предоставляют финансовые услуги. В ноябре 2022-го прокуратура Свердловской области и Росимущество подали иски против бизнесменов о признании недействительными сделок по аренде и покупке участков в Октябрьском районе Екатеринбурге. Через год Арбитражный суд Свердловской области лишил Молотилова и Лукача прав собственности на 48 земельных участков, тем самым удовлетворив иск региональной прокуратуры. Предприниматели получали участки и связанные компании через цепочку сделок.