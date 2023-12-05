05 декабря 2023

Суд Москвы арестовал двух свердловских бизнесменов

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Олег Молотилов и Вадим Лукач арестованы до 4 февраля 2024 года (архивное фото) Фото:

Басманный районный суд Москвы арестовал двух екатеринбургских бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Мужчин арестовали до 4 февраля 2024 года по п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ („легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере“)», — пишет «Коммерсант Екатеринбург», ссылаясь на суд. Оперативно дозвониться до Басманного суда не получилось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Согласно данным сервиса СБИС, Молотилов является учредителем нескольких организаций в сфере строительства и аренды недвижимости. В их числе — «Строй-Логистик» и «Техно-строй-2». Лукач — учредитель ЖСК «Юго-Западный», ЖСК «Балтийский» и ООО «Уралжилстрой». Компании предоставляют финансовые услуги.

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Неизвестные устроили слежку за главой свердловского Росимущества

В ноябре 2022-го прокуратура Свердловской области и Росимущество подали иски против бизнесменов о признании недействительными сделок по аренде и покупке участков в Октябрьском районе Екатеринбурге.

Через год Арбитражный суд Свердловской области лишил Молотилова и Лукача прав собственности на 48 земельных участков, тем самым удовлетворив иск региональной прокуратуры. Предприниматели получали участки и связанные компании через цепочку сделок.

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Басманный районный суд Москвы арестовал двух екатеринбургских бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мужчин арестовали до 4 февраля 2024 года по п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ („легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере“)», — пишет «Коммерсант Екатеринбург», ссылаясь на суд. Оперативно дозвониться до Басманного суда не получилось. На звонок корреспондента никто не ответил. Согласно данным сервиса СБИС, Молотилов является учредителем нескольких организаций в сфере строительства и аренды недвижимости. В их числе — «Строй-Логистик» и «Техно-строй-2». Лукач — учредитель ЖСК «Юго-Западный», ЖСК «Балтийский» и ООО «Уралжилстрой». Компании предоставляют финансовые услуги. В ноябре 2022-го прокуратура Свердловской области и Росимущество подали иски против бизнесменов о признании недействительными сделок по аренде и покупке участков в Октябрьском районе Екатеринбурге. Через год Арбитражный суд Свердловской области лишил Молотилова и Лукача прав собственности на 48 земельных участков, тем самым удовлетворив иск региональной прокуратуры. Предприниматели получали участки и связанные компании через цепочку сделок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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