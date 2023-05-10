Неизвестные устроили слежку за главой свердловского Росимущества

В конце 2023 года в свердловском управлении Росимущества сменилось руководство Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело, потерпевшим по которому проходит руководитель свердловского управления Росимущества Сергей Зубенко. Неизвестные устроили слежку за ним, также Зубенко поступают угрозы, сообщил URA.RU источник. Поводом для пристального внимания к нему собеседник считает масштабную проверку, проводимую территориальным управлением (ТУ) Росимущества по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 137 «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни, составляющих тайну, либо распространение сведений в СМИ». Речь идет о публикации на сайте «Московский комсомолец — Урал», где опубликованы фотографии Сергея Зубенко. Также опубликована информация о маршрутах его передвижения.

Зубенко признан потерпевшим по уголовному делу. Более того неизвестные шлют угрозы ему и его близким.

Инсайдер агентства считает, что причиной информационной атаки в СМИ на руководителя свердловского Росимущества является начатая проверка, в том числе по фактам злоупотреблений части бизнесменов арендными отношениями с земельными участками, огромные долги по арендным платежам, использование земли не по целевому назначению, незаконный выкуп участков. Отдельный блок проверки посвящен сделкам с землями в районе поселка Исток в Екатеринбурге.

Передачу участков из федеральной собственности частным компаниям мэрия, генеральная прокуратура, прокуратура Свердловской области и ТУ Росимущества пытаются признать незаконной, информация об этом есть в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Компании, получившие большие участки земли в пору бывшего руководства территориального Росимущества во главе с Алексеем Роговым, аффилированы с двумя бизнесменами (согласно данным сервиса СБИС) — Олегом Молотиловым и Вадимом Лукачевым. В том числе компания «Амос-Групп» — там Молотилов является директором.

В позитивном ключе оценивают деятельность подчиненных Зубенко, в частности, поступившее в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом «Амос-Групп», которая задолжала за аренду земли Росимуществу 104 млн рублей только за последние несколько лет. Соответствующее заявление подала в суд налоговая инспекция №25 Екатеринбурга.

Кроме того при Зубенко ведомство добилось выплаты более 150 млн рублей по арендным платежам сверх плановых показателей и резко увеличило основные показатели работы. Также недавно Центральный аппарат Росимущества, генпрокуратура и областная прокуратура начали проверку по предыдущим периодам деятельности ТУ Росимущества, цель которой — защитить имущественные права и интересы РФ как собственника от незаконных посягательств.

Ранее другой источник URA.RU делился мнением, что именно Олег Молотилов и Вадим Лукач могут быть заказчиками негативной пиар-кампании в СМИ против Зубенко. Сам Молотилов эту связь отрицает, но подтверждает, что находится в непростых отношениях с нынешним руководством ТУ Росимущества.