05 декабря 2023

В Кольцово поймали мужчину, который пытался вывезти из России золотую цепь за 5,8 млн рублей

В Кольцово задержали мужчину за оборот драгоценных металлов и контрабанду
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово, зима
Мужчина спрятал цепь в коробку из-под телефона Фото:

В аэропорту Кольцово поймали мужчину, который пытался вывезти за пределы России золотую цепь стоимостью 5,8 млн рублей. Теперь 33-летнего свердловчанина будут судить по двум уголовным статьям. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«В период до 30 января 2023 года обвиняемый в нарушение требований законодательства приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, цепь, изготовленную из драгоценного металла — золота, массой свыше 1,3 кг, стоимостью свыше 5,8 млн рублей. Ее он хранил по месту своего жительства», — рассказали в пресс-службе.

Затем мужчина спрятал цепь в коробку из-под телефона и попытался провезти ее в самолете за границу. Свердловчанина поймали в Кольцово во время личного досмотра. «Согласно заключению комиссии экспертов, цепь изготовлена из драгоценного металла — золота, содержание которого в материале объекта составляет не менее 99,995%», — уточнили в прокуратуре.

Мужчину будут судить по двум статьям: незаконный оборот драгоценных металлов и контрабанда. Судить нарушителя закона будут в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Ранее пассажиры из Кольцово и Внуково с золотыми цепями попались на схожей контрабанде. Оба пытались вывезти за границу драгоценности, их заподозрили в том, что россияне принадлежать к одной группировке,

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В аэропорту Кольцово поймали мужчину, который пытался вывезти за пределы России золотую цепь стоимостью 5,8 млн рублей. Теперь 33-летнего свердловчанина будут судить по двум уголовным статьям. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В период до 30 января 2023 года обвиняемый в нарушение требований законодательства приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, цепь, изготовленную из драгоценного металла — золота, массой свыше 1,3 кг, стоимостью свыше 5,8 млн рублей. Ее он хранил по месту своего жительства», — рассказали в пресс-службе. Затем мужчина спрятал цепь в коробку из-под телефона и попытался провезти ее в самолете за границу. Свердловчанина поймали в Кольцово во время личного досмотра. «Согласно заключению комиссии экспертов, цепь изготовлена из драгоценного металла — золота, содержание которого в материале объекта составляет не менее 99,995%», — уточнили в прокуратуре. Мужчину будут судить по двум статьям: незаконный оборот драгоценных металлов и контрабанда. Судить нарушителя закона будут в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Ранее пассажиры из Кольцово и Внуково с золотыми цепями попались на схожей контрабанде. Оба пытались вывезти за границу драгоценности, их заподозрили в том, что россияне принадлежать к одной группировке,
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