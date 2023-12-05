В Кольцово поймали мужчину, который пытался вывезти из России золотую цепь за 5,8 млн рублей

В Кольцово задержали мужчину за оборот драгоценных металлов и контрабанду

06 декабря 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Мужчина спрятал цепь в коробку из-под телефона Фото: Размик Закарян © URA.RU В аэропорту Кольцово поймали мужчину, который пытался вывезти за пределы России золотую цепь стоимостью 5,8 млн рублей. Теперь 33-летнего свердловчанина будут судить по двум уголовным статьям. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В период до 30 января 2023 года обвиняемый в нарушение требований законодательства приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, цепь, изготовленную из драгоценного металла — золота, массой свыше 1,3 кг, стоимостью свыше 5,8 млн рублей. Ее он хранил по месту своего жительства», — рассказали в пресс-службе. Затем мужчина спрятал цепь в коробку из-под телефона и попытался провезти ее в самолете за границу. Свердловчанина поймали в Кольцово во время личного досмотра. «Согласно заключению комиссии экспертов, цепь изготовлена из драгоценного металла — золота, содержание которого в материале объекта составляет не менее 99,995%», — уточнили в прокуратуре. Мужчину будут судить по двум статьям: незаконный оборот драгоценных металлов и контрабанда. Судить нарушителя закона будут в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Ранее пассажиры из Кольцово и Внуково с золотыми цепями попались на схожей контрабанде. Оба пытались вывезти за границу драгоценности, их заподозрили в том, что россияне принадлежать к одной группировке, Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аэропорту Кольцово поймали мужчину, который пытался вывезти за пределы России золотую цепь стоимостью 5,8 млн рублей. Теперь 33-летнего свердловчанина будут судить по двум уголовным статьям. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В период до 30 января 2023 года обвиняемый в нарушение требований законодательства приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, цепь, изготовленную из драгоценного металла — золота, массой свыше 1,3 кг, стоимостью свыше 5,8 млн рублей. Ее он хранил по месту своего жительства», — рассказали в пресс-службе. Затем мужчина спрятал цепь в коробку из-под телефона и попытался провезти ее в самолете за границу. Свердловчанина поймали в Кольцово во время личного досмотра. «Согласно заключению комиссии экспертов, цепь изготовлена из драгоценного металла — золота, содержание которого в материале объекта составляет не менее 99,995%», — уточнили в прокуратуре. Мужчину будут судить по двум статьям: незаконный оборот драгоценных металлов и контрабанда. Судить нарушителя закона будут в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Ранее пассажиры из Кольцово и Внуково с золотыми цепями попались на схожей контрабанде. Оба пытались вывезти за границу драгоценности, их заподозрили в том, что россияне принадлежать к одной группировке,