Пассажира Кольцово с золотой цепью весом 4 кило подозревают в связи с бандой контрабандистов

Пассажиры из Кольцово и Внуково с золотыми цепями попались на схожей контрабанде

01 сентября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Возможно, члены группировки пытаются по одной схеме вывезти золото за рубеж (архивное фото) Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Пассажир из аэропорта Кольцово, собиравшийся незаконно вывезти за границу золотую цепь весом 4 кило и ценой 14 миллионов, может быть связан с другим пассажиром, который пытался из Внуково вывезти за рубеж похожую золотую цепь. Эти люди могут принадлежать к одной группировке, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Есть предположения, что эти два случая связаны между собой. Рассматривается версия, что за обоими попытками стоит некая группировка. Предположительно, ее члены пытаются вывозить драгоценный металл не только из Кольцово, но и других аэропортов», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в Федеральное таможенное управление. Ответ на момент публикации не поступил. Последний случай нелегального вывоза драгметалла произошел в аэропорту Внуково (Москва). Гражданин Армении пытался провезти в Турцию золотую цепь весом два килограмма. Мужчина уверял, что это его украшение, которое он носит на шее. Экспертиза показала, что изделие сделано из золота 999 пробы и стоит девять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Другой аналогичный случай произошел в конце прошлого года в Кольцово. Там пассажир намеревался вывезти в ОАЭ золотую цепь весом четыре кило. Она также сделана из золота 999 пробы и стоит почти 14 миллионов рублей. Свердловчанин заявил, что это ювелирное украшение, однако суд не признал цепь товаром для личного пользования. В отношении пассажира также возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пассажир из аэропорта Кольцово, собиравшийся незаконно вывезти за границу золотую цепь весом 4 кило и ценой 14 миллионов, может быть связан с другим пассажиром, который пытался из Внуково вывезти за рубеж похожую золотую цепь. Эти люди могут принадлежать к одной группировке, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Есть предположения, что эти два случая связаны между собой. Рассматривается версия, что за обоими попытками стоит некая группировка. Предположительно, ее члены пытаются вывозить драгоценный металл не только из Кольцово, но и других аэропортов», — сказал собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в Федеральное таможенное управление. Ответ на момент публикации не поступил. Последний случай нелегального вывоза драгметалла произошел в аэропорту Внуково (Москва). Гражданин Армении пытался провезти в Турцию золотую цепь весом два килограмма. Мужчина уверял, что это его украшение, которое он носит на шее. Экспертиза показала, что изделие сделано из золота 999 пробы и стоит девять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Другой аналогичный случай произошел в конце прошлого года в Кольцово. Там пассажир намеревался вывезти в ОАЭ золотую цепь весом четыре кило. Она также сделана из золота 999 пробы и стоит почти 14 миллионов рублей. Свердловчанин заявил, что это ювелирное украшение, однако суд не признал цепь товаром для личного пользования. В отношении пассажира также возбуждено уголовное дело.