05 декабря 2023

Артюхов рассказал Путину, какие практики «Движения Первых» любят дети. Видео

Артюхов доложил Путину о развитии «Движения Первых» в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов выступил перед Владимиром Путиным с докладом Фото:

В ЯНАО участникам «Движения первых» больше нравятся путешествия. О лучших практиках развития движения в регионе президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании наблюдательного совета.

«Из нашего опыта, больше всего детям „заходят“, конечно, путешествия. Поисковое движение и в целом поездки по нашей стране находят наибольший отклик. Владимир Владимирович, организовали для ямальских детей поездку на выставку на ВДНХ, к ним присоединились ребята из ставшей нам уже родной Волновахи. Это то, что дает очень хороший результат», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89».

Также Артюхов доложил Путину о том, что в ЯНАО отделения «Движения первых» создаются в каждой школе, в 111 школах открылись общественные пространства, еще 5 откроются в следующем году. По всему региону обновляются молодежные центры. Около 12 тысяч детей уже присоединились к движению на Ямале.

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В ЯНАО участникам «Движения первых» больше нравятся путешествия. О лучших практиках развития движения в регионе президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании наблюдательного совета. «Из нашего опыта, больше всего детям „заходят“, конечно, путешествия. Поисковое движение и в целом поездки по нашей стране находят наибольший отклик. Владимир Владимирович, организовали для ямальских детей поездку на выставку на ВДНХ, к ним присоединились ребята из ставшей нам уже родной Волновахи. Это то, что дает очень хороший результат», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Также Артюхов доложил Путину о том, что в ЯНАО отделения «Движения первых» создаются в каждой школе, в 111 школах открылись общественные пространства, еще 5 откроются в следующем году. По всему региону обновляются молодежные центры. Около 12 тысяч детей уже присоединились к движению на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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