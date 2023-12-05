Артюхов рассказал Путину, какие практики «Движения Первых» любят дети. Видео

Артюхов доложил Путину о развитии «Движения Первых» в ЯНАО

06 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов выступил перед Владимиром Путиным с докладом Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В ЯНАО участникам «Движения первых» больше нравятся путешествия. О лучших практиках развития движения в регионе президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании наблюдательного совета. «Из нашего опыта, больше всего детям „заходят“, конечно, путешествия. Поисковое движение и в целом поездки по нашей стране находят наибольший отклик. Владимир Владимирович, организовали для ямальских детей поездку на выставку на ВДНХ, к ним присоединились ребята из ставшей нам уже родной Волновахи. Это то, что дает очень хороший результат», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Также Артюхов доложил Путину о том, что в ЯНАО отделения «Движения первых» создаются в каждой школе, в 111 школах открылись общественные пространства, еще 5 откроются в следующем году. По всему региону обновляются молодежные центры. Около 12 тысяч детей уже присоединились к движению на Ямале.

В ЯНАО участникам «Движения первых» больше нравятся путешествия. О лучших практиках развития движения в регионе президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании наблюдательного совета. «Из нашего опыта, больше всего детям „заходят“, конечно, путешествия. Поисковое движение и в целом поездки по нашей стране находят наибольший отклик. Владимир Владимирович, организовали для ямальских детей поездку на выставку на ВДНХ, к ним присоединились ребята из ставшей нам уже родной Волновахи. Это то, что дает очень хороший результат», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Пул 89». Также Артюхов доложил Путину о том, что в ЯНАО отделения «Движения первых» создаются в каждой школе, в 111 школах открылись общественные пространства, еще 5 откроются в следующем году. По всему региону обновляются молодежные центры. Около 12 тысяч детей уже присоединились к движению на Ямале.