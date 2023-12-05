05 декабря 2023

Экипажи танков Т-72 с челябинскими двигателями уничтожили позиции противника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, военные, оружие, война, учения, огонь, спецоперация, танковый биатлон, т72-3б, танк, колесо горит, боевое слаживание
Экипажи работали на Купянском направлении Фото:

Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на фронте уничтожили замаскированные позиции противника. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, бой произошел на купянском направлении.

«Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в военном ведомстве.

Камера дрона также зафиксировала попадание по цели. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля. О том, как работают экипажи данного танка, рассказал командир с позывным «Скоробей».

«Нам, в принципе, не важно, какая цель. Нам дают адрес: выезжаем и работаем. Задачи тоже разные, в зависимости от ситуации на фронте. Используются беспилотные летательные аппараты. И командиры думают, что в первую очередь использовать. Это прямая будет наводка или закрытые позиции», — пояснил «Скоробей».

Военнослужащий добавил, что опыт работы передает боевые товарищам. Боевое братство на фронте, как нигде, сразу видно и помогает на службе.

Двигатель в танке имеет мощность в 1000 лошадиных сил. Тип двигателя, которым укомплектовывается техника, носит маркировку В-92. Агрегат является четырехтактным V-образным многотопливным дизельным двигателем жидкостного охлаждения с турбонаддувом. Имеет 12 цилиндров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на фронте уничтожили замаскированные позиции противника. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, бой произошел на купянском направлении. «Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в военном ведомстве. Камера дрона также зафиксировала попадание по цели. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля. О том, как работают экипажи данного танка, рассказал командир с позывным «Скоробей». «Нам, в принципе, не важно, какая цель. Нам дают адрес: выезжаем и работаем. Задачи тоже разные, в зависимости от ситуации на фронте. Используются беспилотные летательные аппараты. И командиры думают, что в первую очередь использовать. Это прямая будет наводка или закрытые позиции», — пояснил «Скоробей». Военнослужащий добавил, что опыт работы передает боевые товарищам. Боевое братство на фронте, как нигде, сразу видно и помогает на службе. Двигатель в танке имеет мощность в 1000 лошадиных сил. Тип двигателя, которым укомплектовывается техника, носит маркировку В-92. Агрегат является четырехтактным V-образным многотопливным дизельным двигателем жидкостного охлаждения с турбонаддувом. Имеет 12 цилиндров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...