Экипажи работали на Купянском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экипажи танков Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска на фронте уничтожили замаскированные позиции противника. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, бой произошел на купянском направлении.

«Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск „Запад“ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата», — рассказали в военном ведомстве.

Камера дрона также зафиксировала попадание по цели. Разгром позиций противника подтвердили кадры объективного контроля. О том, как работают экипажи данного танка, рассказал командир с позывным «Скоробей».

«Нам, в принципе, не важно, какая цель. Нам дают адрес: выезжаем и работаем. Задачи тоже разные, в зависимости от ситуации на фронте. Используются беспилотные летательные аппараты. И командиры думают, что в первую очередь использовать. Это прямая будет наводка или закрытые позиции», — пояснил «Скоробей».

Военнослужащий добавил, что опыт работы передает боевые товарищам. Боевое братство на фронте, как нигде, сразу видно и помогает на службе.

Двигатель в танке имеет мощность в 1000 лошадиных сил. Тип двигателя, которым укомплектовывается техника, носит маркировку В-92. Агрегат является четырехтактным V-образным многотопливным дизельным двигателем жидкостного охлаждения с турбонаддувом. Имеет 12 цилиндров.