Доходы челябинцев выросли на 13% за год. Инфографика

06 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Реальные среднедушевые доходы составили 108%, что выше, чем средний уровень по России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 13% за год. О данных за период с января по сентябрь сообщили в пресс-службе правительства региона. «Денежные доходы по итогам января-сентября 2023 года увеличились на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 1 079,6 млн рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 35 207 рублей (+13,3% год к году)», — сообщили в правительстве региона. Реальные доходы населения в указанный период составили 108%. Притом среднероссийский уровень ниже, чем в регионе — 104,8%. Денежные доходы в Челябинской области увеличились на 12,9% инфографика: пресс-служба правительства региона

Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 13% за год. О данных за период с января по сентябрь сообщили в пресс-службе правительства региона. «Денежные доходы по итогам января-сентября 2023 года увеличились на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 1 079,6 млн рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 35 207 рублей (+13,3% год к году)», — сообщили в правительстве региона. Реальные доходы населения в указанный период составили 108%. Притом среднероссийский уровень ниже, чем в регионе — 104,8%.