05 декабря 2023

Доходы челябинцев выросли на 13% за год. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Реальные среднедушевые доходы составили 108%, что выше, чем средний уровень по России Фото:

Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 13% за год. О данных за период с января по сентябрь сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Денежные доходы по итогам января-сентября 2023 года увеличились на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 1 079,6 млн рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 35 207 рублей (+13,3% год к году)», — сообщили в правительстве региона.

Реальные доходы населения в указанный период составили 108%. Притом среднероссийский уровень ниже, чем в регионе — 104,8%.

Денежные доходы в Челябинской области увеличились на 12,9%
Денежные доходы в Челябинской области увеличились на 12,9%

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Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 13% за год. О данных за период с января по сентябрь сообщили в пресс-службе правительства региона. «Денежные доходы по итогам января-сентября 2023 года увеличились на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 1 079,6 млн рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 35 207 рублей (+13,3% год к году)», — сообщили в правительстве региона. Реальные доходы населения в указанный период составили 108%. Притом среднероссийский уровень ниже, чем в регионе — 104,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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