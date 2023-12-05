Реальные среднедушевые доходы составили 108%, что выше, чем средний уровень по России
Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 13% за год. О данных за период с января по сентябрь сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Денежные доходы по итогам января-сентября 2023 года увеличились на 12,9% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 1 079,6 млн рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 35 207 рублей (+13,3% год к году)», — сообщили в правительстве региона.
Реальные доходы населения в указанный период составили 108%. Притом среднероссийский уровень ниже, чем в регионе — 104,8%.
Денежные доходы в Челябинской области увеличились на 12,9%
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