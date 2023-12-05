Мэрию Кургана раскритиковали за земельные долги садоводствам

06 декабря 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Садоводы предлагают ввести статью расходов на развитие СНТ в городской бюджет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана вызвала недовольство среди жителей СНТ (садоводств) из-за многомиллионных домов за содержание заброшенных земель. Якобы чиновники не выплачивают деньги садоводствам и проигрывают суды, что отражается на городском бюджете. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с публичных слушаний в городской думе. «Во многих садоводствах есть земельные участки, принадлежащие городу. Большинство из них — это заброшенные, заросшие бурьяном земли. Они являются собственностью муниципалитета, то есть администрации Кургана. Финансирование этого имущества в бюджете города не предусмотрено. В связи с чем возникают судебные тяжбы между садоводствами и администрацией. Чтобы в дальнейшем избежать подобных трат Курганский Союз садоводов предлагает ввести в бюджет города статью расходов на содержание земельных участков в садоводствах города», — рассказал председатель Курганского Союза садоводов Андрей Водолеев, передает корреспондент URA.RU. Сообщается, что мэрия, как собственник, по закону должна содержать имущество, что, со слов председателя, чиновники не делают. Водолеев пояснил, что в Кургане около 2 000 таких участков. «Если гипотетически предположить, что на все участки поданы иски, то издержек будет около 34 000 000 рублей», — отмечает председатель Союза садоводов. На слушаниях прозвучало, что вместо оплаты судебных издержек те же средства можно отправить на содержание земель в СНТ. Члены Союза предложили ввести в бюджет города статью расходов на садоводства. На слушаниях также прозвучало, что нужно принимать меры в случае стихийных бедствий. Со слов Водолеева, СНТ стали буфером между городом и природой, из-за чего садоводы также предлагают включить эти расходы в городской бюджет. «Как пример хотелось бы привести Екатеринбург. В бюджете города на этот год было предусмотрено 12 000 000 рублей на развитие садоводств. Если СНТ потратилось на пожарную безопасность 75%, это компенсируется в бюджетах, если СНТ потратилось на прилегающую дорогу 50% — это тоже компенсируется», — пояснил Водолеев. С этой позицией согласилась и Надежда Верхошапова, председатель областной организации садоводов. Она добавила, что также нужно провести капитальный ремонт подъездных дорог. Со слов Верхошаповой, на ямах рядом с садоводствами застревают машины пожарных и скорой помощи. Председатель также сообщила, что улучшение качества дорог необходимо на случай эвакуации жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Кургана вызвала недовольство среди жителей СНТ (садоводств) из-за многомиллионных домов за содержание заброшенных земель. Якобы чиновники не выплачивают деньги садоводствам и проигрывают суды, что отражается на городском бюджете. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с публичных слушаний в городской думе. «Во многих садоводствах есть земельные участки, принадлежащие городу. Большинство из них — это заброшенные, заросшие бурьяном земли. Они являются собственностью муниципалитета, то есть администрации Кургана. Финансирование этого имущества в бюджете города не предусмотрено. В связи с чем возникают судебные тяжбы между садоводствами и администрацией. Чтобы в дальнейшем избежать подобных трат Курганский Союз садоводов предлагает ввести в бюджет города статью расходов на содержание земельных участков в садоводствах города», — рассказал председатель Курганского Союза садоводов Андрей Водолеев, передает корреспондент URA.RU. Сообщается, что мэрия, как собственник, по закону должна содержать имущество, что, со слов председателя, чиновники не делают. Водолеев пояснил, что в Кургане около 2 000 таких участков. «Если гипотетически предположить, что на все участки поданы иски, то издержек будет около 34 000 000 рублей», — отмечает председатель Союза садоводов. На слушаниях прозвучало, что вместо оплаты судебных издержек те же средства можно отправить на содержание земель в СНТ. Члены Союза предложили ввести в бюджет города статью расходов на садоводства. На слушаниях также прозвучало, что нужно принимать меры в случае стихийных бедствий. Со слов Водолеева, СНТ стали буфером между городом и природой, из-за чего садоводы также предлагают включить эти расходы в городской бюджет. «Как пример хотелось бы привести Екатеринбург. В бюджете города на этот год было предусмотрено 12 000 000 рублей на развитие садоводств. Если СНТ потратилось на пожарную безопасность 75%, это компенсируется в бюджетах, если СНТ потратилось на прилегающую дорогу 50% — это тоже компенсируется», — пояснил Водолеев. С этой позицией согласилась и Надежда Верхошапова, председатель областной организации садоводов. Она добавила, что также нужно провести капитальный ремонт подъездных дорог. Со слов Верхошаповой, на ямах рядом с садоводствами застревают машины пожарных и скорой помощи. Председатель также сообщила, что улучшение качества дорог необходимо на случай эвакуации жителей.