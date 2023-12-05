Депутатам Кургана жалуются на рекламные лучи, которые проходят сквозь стены

Жительница Кургана жалуется депутатам, что ей мешают лучи от информационного щита драмтеатра, которые якобы проходят сквозь стены. Об этой жалобе стало известно на заседании комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам, передает корреспондент URA.RU.
«Человек считает, что есть особые лучи у этих экранов, и они проходят через стены. Там больше не про мерцание написано. Человек серьезно так полагает. Там уже и шторы темные покупали», — рассказали на думе.
Депутаты отметили, что эта жительница уже несколько лет жалуется разным политикам и чиновникам по этому поводу. При этом они сомневаются в существовании и реальном влиянии лучей, на которые им жаловались. Присутствовавшая на заседании директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова добавила, что чиновники следят за тем, чтобы мерцание от рекламных конструкций не мешало жителям домов.
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