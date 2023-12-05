05 декабря 2023

Депутатам Кургана жалуются на рекламные лучи, которые проходят сквозь стены

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка на билбордах. Тюмень, картина, рекламный щит, социальная реклама, реклама, билборд
Горожанка считает, что ей мешают лучи информационного щита, которые якобы проходят сквозь стены Фото:

Жительница Кургана жалуется депутатам, что ей мешают лучи от информационного щита драмтеатра, которые якобы проходят сквозь стены. Об этой жалобе стало известно на заседании комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам, передает корреспондент URA.RU.

«Человек считает, что есть особые лучи у этих экранов, и они проходят через стены. Там больше не про мерцание написано. Человек серьезно так полагает. Там уже и шторы темные покупали», — рассказали на думе.

Депутаты отметили, что эта жительница уже несколько лет жалуется разным политикам и чиновникам по этому поводу. При этом они сомневаются в существовании и реальном влиянии лучей, на которые им жаловались. Присутствовавшая на заседании директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова добавила, что чиновники следят за тем, чтобы мерцание от рекламных конструкций не мешало жителям домов.

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Жительница Кургана жалуется депутатам, что ей мешают лучи от информационного щита драмтеатра, которые якобы проходят сквозь стены. Об этой жалобе стало известно на заседании комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам, передает корреспондент URA.RU. «Человек считает, что есть особые лучи у этих экранов, и они проходят через стены. Там больше не про мерцание написано. Человек серьезно так полагает. Там уже и шторы темные покупали», — рассказали на думе. Депутаты отметили, что эта жительница уже несколько лет жалуется разным политикам и чиновникам по этому поводу. При этом они сомневаются в существовании и реальном влиянии лучей, на которые им жаловались. Присутствовавшая на заседании директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Нина Юшкова добавила, что чиновники следят за тем, чтобы мерцание от рекламных конструкций не мешало жителям домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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