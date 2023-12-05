Главы пермских территорий отчитались губернатору Махонину о планах

Махонин заслушал доклады четырех мэров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главы Александровска, Красновишерска, Чердыни и Горнозаводска отчитались губернатору Пермского края Дмитрию Махонину о своих планах по развитию округов до 2030 года. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

«Главы Александровского, Красновишерского, Чердынского и Горнозаводского округов представили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину предварительные итоги реализации комплексных планов развития муниципалитетов до 2030 года», — говорится на сайте. Махонин также отметил большую важность участия муниципалитетов в федеральных проектах. Ранее губернатору отчитывались главы еще четырех других территорий.

Глава Александровска Ольга Лаврова отчиталась о начале строительства блочно-модульных газовых котельных в городе на сумму 385 млн рублей. Завершить объекты планируют в следующем 2023 году. Также в круге планируется возвести до конца 2024 года 10 спортивных площадок, благоустроить школьные дворы и провести ремонт в сельских учреждениях культуры. Глава Красновишерска Евгений Верещагин рассказал, что приоритетными для округа являются задачи улучшения социальной инфраструктуры и развития инвестпроектов. В частности в городе ремонтируют учреждения культуры, спортплощадки, тротуары и школьные дворы. Также сейчас в городе ведутся работы по реализации четырех инвестпроектов, один из них — по созданию предприятия по производству топливных брикетов.

Мэр соседнего Чердынского городского округа Анна Батагова доложила главе края, что в поселке Рябинино до конца года будет введено в эксплуатацию здание новой школы, а в поселке Ныроб откроют второй в крае центр «Точки роста». Также в округе построена лыжная база, обустроены две хоккейные площадки и один скейт-парк. Последний отчитавшийся, глава Горнозавдоска Вадим Лумпов заявил, что в городе ведутся работы по реализации пяти инвестпроектов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Так же, как и в других округах особое внимание мэрия уделяет спорту и культуре — в округе уже отремонтирован школьный стадион и в нескольких домах культуры. По словам Лумпова, дороги в округе ремонтируют с опережением графика.