05 декабря 2023

В Перми подрядчик сорвал сроки строительства скандального ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермские долгострои. Пермь
ЖК «Столичный» строят с 2006 года Фото:

Завершение строительства жилого комплекса «Столичный» на улице Декабристов, 97 в Перми откладывается еще на один год. Дом должны были сдать в феврале 2024 года, но подрядчик сорвал сроки.

«Передать нам ключи от квартир должны в срок 3 года — до 19 февраля 2024 года. Однако подрядчик сорвал сроки строительства и срок передачи квартир дольщикам. По данным Министерства строительства Пермского края сдвинулся практически на год», — пишет Properm со ссылкой на обманутых дольщиков ЖК «Столичный».

Уточняется, что ЖК «Столичный» достраивает ООО «СФ ОСНОВАНИЕ». Подрядчик нарушил сроки сдачи дома из-за того, что на его средства в размере более 100 млн рублей наложен арест и блокировка. Сейчас планируют искать другую подрядную организацию, чтобы завершить строительство ЖК, рассказали Properm в Министерстве строительства Пермского края.

Строительство скандального ЖК «Столичный» началось в 2006 году застройщиком ООО «Гран-1». Но спустя пять лет девелопера признали банкротом, а его генерального директора Михаила Ощепкова виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам колонии. Обманутые дольщики не раз выходили на пикеты с требованиями завершить долгострой. Они также размещали на здании баннер с призывом «Помоги, Максим!», адресованный экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завершение строительства жилого комплекса «Столичный» на улице Декабристов, 97 в Перми откладывается еще на один год. Дом должны были сдать в феврале 2024 года, но подрядчик сорвал сроки. «Передать нам ключи от квартир должны в срок 3 года — до 19 февраля 2024 года. Однако подрядчик сорвал сроки строительства и срок передачи квартир дольщикам. По данным Министерства строительства Пермского края сдвинулся практически на год», — пишет Properm со ссылкой на обманутых дольщиков ЖК «Столичный». Уточняется, что ЖК «Столичный» достраивает ООО «СФ ОСНОВАНИЕ». Подрядчик нарушил сроки сдачи дома из-за того, что на его средства в размере более 100 млн рублей наложен арест и блокировка. Сейчас планируют искать другую подрядную организацию, чтобы завершить строительство ЖК, рассказали Properm в Министерстве строительства Пермского края. Строительство скандального ЖК «Столичный» началось в 2006 году застройщиком ООО «Гран-1». Но спустя пять лет девелопера признали банкротом, а его генерального директора Михаила Ощепкова виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам колонии. Обманутые дольщики не раз выходили на пикеты с требованиями завершить долгострой. Они также размещали на здании баннер с призывом «Помоги, Максим!», адресованный экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...