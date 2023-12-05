В Перми подрядчик сорвал сроки строительства скандального ЖК

ЖК «Столичный» строят с 2006 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Завершение строительства жилого комплекса «Столичный» на улице Декабристов, 97 в Перми откладывается еще на один год. Дом должны были сдать в феврале 2024 года, но подрядчик сорвал сроки.

«Передать нам ключи от квартир должны в срок 3 года — до 19 февраля 2024 года. Однако подрядчик сорвал сроки строительства и срок передачи квартир дольщикам. По данным Министерства строительства Пермского края сдвинулся практически на год», — пишет Properm со ссылкой на обманутых дольщиков ЖК «Столичный».

Уточняется, что ЖК «Столичный» достраивает ООО «СФ ОСНОВАНИЕ». Подрядчик нарушил сроки сдачи дома из-за того, что на его средства в размере более 100 млн рублей наложен арест и блокировка. Сейчас планируют искать другую подрядную организацию, чтобы завершить строительство ЖК, рассказали Properm в Министерстве строительства Пермского края.

Строительство скандального ЖК «Столичный» началось в 2006 году застройщиком ООО «Гран-1». Но спустя пять лет девелопера признали банкротом, а его генерального директора Михаила Ощепкова виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам колонии. Обманутые дольщики не раз выходили на пикеты с требованиями завершить долгострой. Они также размещали на здании баннер с призывом «Помоги, Максим!», адресованный экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову.