Советник губернатора Махонина раскрыл схему завершения скандальной стройки в Перми

Пермский депутат Черпанов пообещал завершить строительство ЖК «Столичный»

ЖК «Столичный» начали строить 17 лет назад Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Достройку каркаса жилого дома на ул. Декабристов в Перми закончат к осени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат заксобрания советник губернатора Павел Черепанов. По его словам, параллельно с завершением каркаса здания подрядчик должен выполнить работы по монтажу инженерных сетей и черновой отделке.

«Один из наиболее проблемных объектов — Декабристов,97. На последней встрече договорились, что подрядчик произведет значительное усиление стройки в части поставки материалов и рабочего персонала, чтобы осенью закончить монтаж каркаса здания. Также скоро нам должны предоставить компенсирующий график, из которого будет понятно каким образом подрядчик будет заканчивать стройку в срок», — написал Черепанов.

Депутат также пообещал, что на долгострое больше не появятся «плакаты о помощи», он будет закончен в срок, как масштабная стройка в Березниках, где на правом берегу города появился новый микрорайон.

Строительство ЖК «Столичный» по улице Декабристов в Перми началось в 2006 году. Спустя пять лет застройщик ООО «Гран-1» возводивший высотку, был признан банкротом. Бывшего гендиректора компании Михаила Ощепкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам колонии.

Пермяки, вложившие свои деньги в строительство скандального дома, не раз выходили на пикет с плакатами, требуя завершить долгострой. Они также размещали на здании баннер с призывом «Помоги, Максим!», адресованный экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову. В июне стало известно, что достраивать жилой комплекс будет ижевская компания «Куб». На завершение долгостроя выделено больше полумиллиарда рублей.