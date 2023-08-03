03 августа 2023

Советник губернатора Махонина раскрыл схему завершения скандальной стройки в Перми

Пермский депутат Черпанов пообещал завершить строительство ЖК «Столичный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой и виды города. Пермь, долгострой, виды города
ЖК «Столичный» начали строить 17 лет назад Фото:

Достройку каркаса жилого дома на ул. Декабристов в Перми закончат к осени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат заксобрания советник губернатора Павел Черепанов. По его словам, параллельно с завершением каркаса здания подрядчик должен выполнить работы по монтажу инженерных сетей и черновой отделке.

«Один из наиболее проблемных объектов — Декабристов,97. На последней встрече договорились, что подрядчик произведет значительное усиление стройки в части поставки материалов и рабочего персонала, чтобы осенью закончить монтаж каркаса здания. Также скоро нам должны предоставить компенсирующий график, из которого будет понятно каким образом подрядчик будет заканчивать стройку в срок», — написал Черепанов.

Депутат также пообещал, что на долгострое больше не появятся «плакаты о помощи», он будет закончен в срок, как масштабная стройка в Березниках, где на правом берегу города появился новый микрорайон.

Строительство ЖК «Столичный» по улице Декабристов в Перми началось в 2006 году. Спустя пять лет застройщик ООО «Гран-1» возводивший высотку, был признан банкротом. Бывшего гендиректора компании Михаила Ощепкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам колонии.

Пермяки, вложившие свои деньги в строительство скандального дома, не раз выходили на пикет с плакатами, требуя завершить долгострой. Они также размещали на здании баннер с призывом «Помоги, Максим!», адресованный экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову. В июне стало известно, что достраивать жилой комплекс будет ижевская компания «Куб». На завершение долгостроя выделено больше полумиллиарда рублей.

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Достройку каркаса жилого дома на ул. Декабристов в Перми закончат к осени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат заксобрания советник губернатора Павел Черепанов. По его словам, параллельно с завершением каркаса здания подрядчик должен выполнить работы по монтажу инженерных сетей и черновой отделке. «Один из наиболее проблемных объектов — Декабристов,97. На последней встрече договорились, что подрядчик произведет значительное усиление стройки в части поставки материалов и рабочего персонала, чтобы осенью закончить монтаж каркаса здания. Также скоро нам должны предоставить компенсирующий график, из которого будет понятно каким образом подрядчик будет заканчивать стройку в срок», — написал Черепанов. Депутат также пообещал, что на долгострое больше не появятся «плакаты о помощи», он будет закончен в срок, как масштабная стройка в Березниках, где на правом берегу города появился новый микрорайон. Строительство ЖК «Столичный» по улице Декабристов в Перми началось в 2006 году. Спустя пять лет застройщик ООО «Гран-1» возводивший высотку, был признан банкротом. Бывшего гендиректора компании Михаила Ощепкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам колонии. Пермяки, вложившие свои деньги в строительство скандального дома, не раз выходили на пикет с плакатами, требуя завершить долгострой. Они также размещали на здании баннер с призывом «Помоги, Максим!», адресованный экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову. В июне стало известно, что достраивать жилой комплекс будет ижевская компания «Куб». На завершение долгостроя выделено больше полумиллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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