В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности из-за холодов. Фото

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Осмотр Алексеем Текслером и Натальей Котовой новой дорожной и снегоуборочной техники. Челябинск, камаз, снегоуборочная техника, дорожная техника, дорожники
Столбики термометров 6 декабря в ночные часы понизятся до 25-32 градусов мороза Фото:

В Челябинске ночью 6 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха до 25-32 градусов мороза. На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, увеличено число бригад, особенно на ночных дежурствах, сообщили пресс-службе мэрии.

«В Челябинске число бригад увеличено, особенно на ночных дежурствах. Сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ. В настоящий момент в городе теплоноситель регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, 6 декабря в режиме видеоконференции заместитель главы города Александр Астахов обсудил с руководителями служб и организаций все меры, принятые в преддверии ожидаемых холодов. Плановые ремонтные работы на сетях отменены до конца следующей недели.

В Челябинске все службы перевели в особый режим работы из-за прогноза погоды
В Челябинске все службы перевели в особый режим работы из-за прогноза погоды
Фото:
В городе сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ
В городе сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ
Фото:

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В Челябинске ночью 6 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха до 25-32 градусов мороза. На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, увеличено число бригад, особенно на ночных дежурствах, сообщили пресс-службе мэрии. «В Челябинске число бригад увеличено, особенно на ночных дежурствах. Сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ. В настоящий момент в городе теплоноситель регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, 6 декабря в режиме видеоконференции заместитель главы города Александр Астахов обсудил с руководителями служб и организаций все меры, принятые в преддверии ожидаемых холодов. Плановые ремонтные работы на сетях отменены до конца следующей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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