В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности из-за холодов. Фото

06 декабря 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Столбики термометров 6 декабря в ночные часы понизятся до 25-32 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ночью 6 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха до 25-32 градусов мороза. На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, увеличено число бригад, особенно на ночных дежурствах, сообщили пресс-службе мэрии. «В Челябинске число бригад увеличено, особенно на ночных дежурствах. Сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ. В настоящий момент в городе теплоноситель регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, 6 декабря в режиме видеоконференции заместитель главы города Александр Астахов обсудил с руководителями служб и организаций все меры, принятые в преддверии ожидаемых холодов. Плановые ремонтные работы на сетях отменены до конца следующей недели. В Челябинске все службы перевели в особый режим работы из-за прогноза погоды Фото: администрация г. Челябинска В городе сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ Фото: администрация г. Челябинска

В Челябинске ночью 6 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха до 25-32 градусов мороза. На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, увеличено число бригад, особенно на ночных дежурствах, сообщили пресс-службе мэрии. «В Челябинске число бригад увеличено, особенно на ночных дежурствах. Сформирован запас материалов для незамедлительного проведения аварийных работ. В настоящий момент в городе теплоноситель регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, 6 декабря в режиме видеоконференции заместитель главы города Александр Астахов обсудил с руководителями служб и организаций все меры, принятые в преддверии ожидаемых холодов. Плановые ремонтные работы на сетях отменены до конца следующей недели.