Тюменка продала редкую книгу в 15 раз дешевле, чтобы купить корм котам

Жительница Тюмени продала редкое издание художественного альбома картин Дрезденской галереи за 250 рублей, чтобы купить корм котам. Как сообщила URA.RU Наталья Роженцева, книгу купили очень быстро. При этом цена издания у букинистов в 15 раз больше той, которую получила женщина.
«Я выставила книгу в конце ноября, а в начале декабря ее уже купили. Продала так дешево, за 250 рублей, чтобы получить копеечку на корм котам и книгу заодно в добрые руки пристроила», — рассказала URA.RU Наталья Роженцева.
Кто покупатель и в какой город уехала книга, Наталья сообщать отказалась. Издание «Die Dresdner Galerie/Старые мастера в Дрезденской галерее» 1966 года уникально тем, что этих книг осталось мало и в России, и в Европе. Напечатана она на немецком языке, содержит более 100 цветных и черно-белых гравюр известных художников. В частности, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли и прочих. Цена книги у букинистов — 3800 рублей.
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