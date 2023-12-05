05 декабря 2023

Челябинская область расширяет связи с Чечней

© Служба новостей «URA.RU»
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Чечня. Грозный , чечня, грозный, грозный сити
Столица Чечни город Грозный считается одним из самых развитых и благоустроенных городов страны Фото:

Официальная и деловая делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Иваном Куцевляком посетила Чеченскую Республику. В ходе поездки стороны презентовали свой промышленный, сельскохозяйственный и туристический потенциал, — сообщили URA.RU в минэкономразвития региона 6 декабря.

«В деловой программе делегации Челябинской области приняли участие девять компаний: „Чебаркульская птица“, „Торговый дом ММК“, ЗАО „МАПРА“, Завод „Стройтехника“, ПКП „Полимер-Урал“, „Соединитель“, „Трактор“, „Агротех“ и „ЗлатКлюч“. Их представители провели переговоры с чеченскими партнерами и посетили ведущие предприятия республики. Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в разных сферах». — сообщили в пресс-службе минэкономразвития.

Руководство «Торгового дома ММК» детально прорабатывает вопрос открытия в Республике своего представительства. ПКП «Полимер-Урал», уже поставлявшее полимерные трубы для строительства аэропорта в Грозном, планирует создать совместное производство полимерных труб на площадке чеченской компании «Айва». ЗАО «МАПРА» предлагает поставку на предприятия Чеченской Республики комплектующих и пластмассовых принадлежностей для автотранспортных средств, а компания «ЗлатКлюч» уже договорилась о поставках нефтепромыслового и нефтегазового оборудования для партнеров из «Нефтемашсервис».

Органические удобрения производства компании «Чебаркульская птица» могут использоваться в агрокомплексах и хозяйствах Чеченской республики. Завод «Трактор», выпускающий мини-тракторы и навесное оборудование к ним, планирует вместе с крупными агрокомплексами Чечни, разработать, изготовить и испытать опытный образец устройства для сбора яблок на базе своего мини-трактора. Компания «Агротех» готова поставлять фермерским хозяйствам республики специализированное оборудование для производства сыра.

Вопросы и предложения челябинских предприятий взяты в проработку органами исполнительной власти Чеченской Республики. Область продолжит развивать экономические связи с Чечней.

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Официальная и деловая делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Иваном Куцевляком посетила Чеченскую Республику. В ходе поездки стороны презентовали свой промышленный, сельскохозяйственный и туристический потенциал, — сообщили URA.RU в минэкономразвития региона 6 декабря. «В деловой программе делегации Челябинской области приняли участие девять компаний: „Чебаркульская птица“, „Торговый дом ММК“, ЗАО „МАПРА“, Завод „Стройтехника“, ПКП „Полимер-Урал“, „Соединитель“, „Трактор“, „Агротех“ и „ЗлатКлюч“. Их представители провели переговоры с чеченскими партнерами и посетили ведущие предприятия республики. Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в разных сферах». — сообщили в пресс-службе минэкономразвития. Руководство «Торгового дома ММК» детально прорабатывает вопрос открытия в Республике своего представительства. ПКП «Полимер-Урал», уже поставлявшее полимерные трубы для строительства аэропорта в Грозном, планирует создать совместное производство полимерных труб на площадке чеченской компании «Айва». ЗАО «МАПРА» предлагает поставку на предприятия Чеченской Республики комплектующих и пластмассовых принадлежностей для автотранспортных средств, а компания «ЗлатКлюч» уже договорилась о поставках нефтепромыслового и нефтегазового оборудования для партнеров из «Нефтемашсервис». Органические удобрения производства компании «Чебаркульская птица» могут использоваться в агрокомплексах и хозяйствах Чеченской республики. Завод «Трактор», выпускающий мини-тракторы и навесное оборудование к ним, планирует вместе с крупными агрокомплексами Чечни, разработать, изготовить и испытать опытный образец устройства для сбора яблок на базе своего мини-трактора. Компания «Агротех» готова поставлять фермерским хозяйствам республики специализированное оборудование для производства сыра. Вопросы и предложения челябинских предприятий взяты в проработку органами исполнительной власти Чеченской Республики. Область продолжит развивать экономические связи с Чечней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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