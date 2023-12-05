05 декабря 2023

Губернатор Шумков пообещал открыть бассейн в Заозерном в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, строительство бассейна завершат в следующем году Фото:

В 2024 в Кургане завершат строительство нового бассейна. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Достраиваем четыре новых спортивных комплекса — два в Кургане, по одному в Далматово и Шумихе. Скоро сдача. Строительство нового бассейна в Кургане также завершится в следующем году», — сообщил Шумков.

Он добавил, новые объекты, в том числе, удается построить благодаря нацпроектам и прямой поддержке федерального бюджета. Также Шумков попросил при строительстве новых объектов «по максимуму учесть возможности развития единоборств», но не в ущерб другим видам спорта.

Изначально бассейн Курганского госуниверситета в Заозерном должны были сдать до конца года, но позже сроки окончания строительства были передвинуты на середину 2024 года. Шумков неоднократно делал замечания о нарушении графиков бассейна. Ранее губернатор поручил восстановить после пожара спортивную школу, где дети занимались гимнастикой. Она была отремонтирована менее чем за год.

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В 2024 в Кургане завершат строительство нового бассейна. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Достраиваем четыре новых спортивных комплекса — два в Кургане, по одному в Далматово и Шумихе. Скоро сдача. Строительство нового бассейна в Кургане также завершится в следующем году», — сообщил Шумков. Он добавил, новые объекты, в том числе, удается построить благодаря нацпроектам и прямой поддержке федерального бюджета. Также Шумков попросил при строительстве новых объектов «по максимуму учесть возможности развития единоборств», но не в ущерб другим видам спорта. Изначально бассейн Курганского госуниверситета в Заозерном должны были сдать до конца года, но позже сроки окончания строительства были передвинуты на середину 2024 года. Шумков неоднократно делал замечания о нарушении графиков бассейна. Ранее губернатор поручил восстановить после пожара спортивную школу, где дети занимались гимнастикой. Она была отремонтирована менее чем за год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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