Губернатор Шумков пообещал открыть бассейн в Заозерном в 2024 году

06 декабря 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова, строительство бассейна завершат в следующем году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 в Кургане завершат строительство нового бассейна. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Достраиваем четыре новых спортивных комплекса — два в Кургане, по одному в Далматово и Шумихе. Скоро сдача. Строительство нового бассейна в Кургане также завершится в следующем году», — сообщил Шумков. Он добавил, новые объекты, в том числе, удается построить благодаря нацпроектам и прямой поддержке федерального бюджета. Также Шумков попросил при строительстве новых объектов «по максимуму учесть возможности развития единоборств», но не в ущерб другим видам спорта. Изначально бассейн Курганского госуниверситета в Заозерном должны были сдать до конца года, но позже сроки окончания строительства были передвинуты на середину 2024 года. Шумков неоднократно делал замечания о нарушении графиков бассейна. Ранее губернатор поручил восстановить после пожара спортивную школу, где дети занимались гимнастикой. Она была отремонтирована менее чем за год.

В 2024 в Кургане завершат строительство нового бассейна. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Достраиваем четыре новых спортивных комплекса — два в Кургане, по одному в Далматово и Шумихе. Скоро сдача. Строительство нового бассейна в Кургане также завершится в следующем году», — сообщил Шумков. Он добавил, новые объекты, в том числе, удается построить благодаря нацпроектам и прямой поддержке федерального бюджета. Также Шумков попросил при строительстве новых объектов «по максимуму учесть возможности развития единоборств», но не в ущерб другим видам спорта. Изначально бассейн Курганского госуниверситета в Заозерном должны были сдать до конца года, но позже сроки окончания строительства были передвинуты на середину 2024 года. Шумков неоднократно делал замечания о нарушении графиков бассейна. Ранее губернатор поручил восстановить после пожара спортивную школу, где дети занимались гимнастикой. Она была отремонтирована менее чем за год.