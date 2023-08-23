В Кургане затягивается крупная стройка, о которой постоянно говорит Шумков

В Кургане бассейн будут строить дольше, чем планировали

24 августа 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Строительство бассейна КГУ закончат в 2024 году (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В Кургане строительство бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного продлится до середины 2024 года. Заказчик и подрядчик подписали дополнительное соглашение о переносе сроков окончания работ на объекте. Информация об этом размещена в документации на сайте госзакупок. Губернатор Вадим Шумков неоднократно делал замечания о нарушении графиков. «Дополнительное соглашение №4 от 31 июля 2023 года на выполнение работ по строительству бассейна в 1 микрорайоне Заозерного. Заказчик: КГУ. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Пункт 3.1 контракта Сроки выполнения работ с даты подписания контракта до 15 июля 2024 года. Этапы не предусмотрены», — говорится в документе. Срок сдачи объекта рассчитан до конца сентября следующего года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строительство бассейна проходит с нарушением сроков. Губернатор Шумков просил руководство КГУ решить данную проблему с подрядчиком и предоставить информации о реальных сроках сдачи объекта. Весной 2023 года «Курганстальмост» назвал главную причину, по которой тормозилась стройка. По данным застройщика, работам на котловане будущего спортобъекта мешали грунтовые воды. Согласно проекту, объект должны были сдать до конца июля 2023 года.

В Кургане строительство бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного продлится до середины 2024 года. Заказчик и подрядчик подписали дополнительное соглашение о переносе сроков окончания работ на объекте. Информация об этом размещена в документации на сайте госзакупок. Губернатор Вадим Шумков неоднократно делал замечания о нарушении графиков. «Дополнительное соглашение №4 от 31 июля 2023 года на выполнение работ по строительству бассейна в 1 микрорайоне Заозерного. Заказчик: КГУ. Подрядчик: ЗАО „Курганстальмост“. Пункт 3.1 контракта Сроки выполнения работ с даты подписания контракта до 15 июля 2024 года. Этапы не предусмотрены», — говорится в документе. Срок сдачи объекта рассчитан до конца сентября следующего года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строительство бассейна проходит с нарушением сроков. Губернатор Шумков просил руководство КГУ решить данную проблему с подрядчиком и предоставить информации о реальных сроках сдачи объекта. Весной 2023 года «Курганстальмост» назвал главную причину, по которой тормозилась стройка. По данным застройщика, работам на котловане будущего спортобъекта мешали грунтовые воды. Согласно проекту, объект должны были сдать до конца июля 2023 года.