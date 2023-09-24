24 сентября 2023

Курганский губернатор показал, как восстанавливают школу, в которой был пожар. Фото

В Кургане рабочие заканчивают ремонтировать школу, пострадавшую в пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Работы по восстановлению СШОР №1 завершаются, по словам Шумкова (архивное фото) Фото:

Курганскую спортивную школу, где дети занимались гимнастикой, восстанавливают после пожара. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Там же глава региона поделился фотографиями с результатом ремонтных работ.

«После пожара завершаем хороший ремонт здания по улице Гоголя, где ребятишки занимались гимнастикой и танцами», — написал Шумков в telegram-канале. На прилагаемых к публикации фотографиях видно, некоторые помещения отремонтированы, а в других ремонт еще не закончен.

Кроме этого, Шумков рассказал, что ремонт четвертой школы искусств в Кургане по улице Пушкина завершен. Он пообещал завершить до конца года ремонт школы искусств имени Громова по улице Советской, а также сообщил, что ремонт школы искусств в селе Сафакулево тоже близок к завершению. Здание школы искусств в Шумихе тоже ремонтируется.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поручил восстановить детско-юношескую школу №1 в Кургане, которая пострадала в результате пожара. Мэр Ситникова обещала, что смета будет составлена на капитальный ремонт здания школы, и после проведения работ оно станет лучше, чем было.

Здание спортшколы, по словам Ситниковой, будет лучше, чем до пожара
Здание спортшколы, по словам Ситниковой, будет лучше, чем до пожара
Фото:
Работы по восстановлению спортшколы близятся к завершению, по словам Шумкова
Работы по восстановлению спортшколы близятся к завершению, по словам Шумкова
Фото:
Некоторые помещения школы уже отремонтированы
Некоторые помещения школы уже отремонтированы
Фото:
Глава региона поделился результатом работ по восстановлению здания спортшколы в Кургане
Глава региона поделился результатом работ по восстановлению здания спортшколы в Кургане
Фото:

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Курганскую спортивную школу, где дети занимались гимнастикой, восстанавливают после пожара. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Там же глава региона поделился фотографиями с результатом ремонтных работ. «После пожара завершаем хороший ремонт здания по улице Гоголя, где ребятишки занимались гимнастикой и танцами», — написал Шумков в telegram-канале. На прилагаемых к публикации фотографиях видно, некоторые помещения отремонтированы, а в других ремонт еще не закончен. Кроме этого, Шумков рассказал, что ремонт четвертой школы искусств в Кургане по улице Пушкина завершен. Он пообещал завершить до конца года ремонт школы искусств имени Громова по улице Советской, а также сообщил, что ремонт школы искусств в селе Сафакулево тоже близок к завершению. Здание школы искусств в Шумихе тоже ремонтируется. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поручил восстановить детско-юношескую школу №1 в Кургане, которая пострадала в результате пожара. Мэр Ситникова обещала, что смета будет составлена на капитальный ремонт здания школы, и после проведения работ оно станет лучше, чем было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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