В Кургане рабочие заканчивают ремонтировать школу, пострадавшую в пожаре

Работы по восстановлению СШОР №1 завершаются, по словам Шумкова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую спортивную школу, где дети занимались гимнастикой, восстанавливают после пожара. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Там же глава региона поделился фотографиями с результатом ремонтных работ.

«После пожара завершаем хороший ремонт здания по улице Гоголя, где ребятишки занимались гимнастикой и танцами», — написал Шумков в telegram-канале. На прилагаемых к публикации фотографиях видно, некоторые помещения отремонтированы, а в других ремонт еще не закончен.

Кроме этого, Шумков рассказал, что ремонт четвертой школы искусств в Кургане по улице Пушкина завершен. Он пообещал завершить до конца года ремонт школы искусств имени Громова по улице Советской, а также сообщил, что ремонт школы искусств в селе Сафакулево тоже близок к завершению. Здание школы искусств в Шумихе тоже ремонтируется.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поручил восстановить детско-юношескую школу №1 в Кургане, которая пострадала в результате пожара. Мэр Ситникова обещала, что смета будет составлена на капитальный ремонт здания школы, и после проведения работ оно станет лучше, чем было.

Здание спортшколы, по словам Ситниковой, будет лучше, чем до пожара Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov

Работы по восстановлению спортшколы близятся к завершению, по словам Шумкова Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov

Некоторые помещения школы уже отремонтированы Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov