Курганскую спортивную школу, где дети занимались гимнастикой, восстанавливают после пожара. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Там же глава региона поделился фотографиями с результатом ремонтных работ.
«После пожара завершаем хороший ремонт здания по улице Гоголя, где ребятишки занимались гимнастикой и танцами», — написал Шумков в telegram-канале. На прилагаемых к публикации фотографиях видно, некоторые помещения отремонтированы, а в других ремонт еще не закончен.
Кроме этого, Шумков рассказал, что ремонт четвертой школы искусств в Кургане по улице Пушкина завершен. Он пообещал завершить до конца года ремонт школы искусств имени Громова по улице Советской, а также сообщил, что ремонт школы искусств в селе Сафакулево тоже близок к завершению. Здание школы искусств в Шумихе тоже ремонтируется.
Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поручил восстановить детско-юношескую школу №1 в Кургане, которая пострадала в результате пожара. Мэр Ситникова обещала, что смета будет составлена на капитальный ремонт здания школы, и после проведения работ оно станет лучше, чем было.
Здание спортшколы, по словам Ситниковой, будет лучше, чем до пожара
Курганскую спортивную школу, где дети занимались гимнастикой, восстанавливают после пожара. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Там же глава региона поделился фотографиями с результатом ремонтных работ. «После пожара завершаем хороший ремонт здания по улице Гоголя, где ребятишки занимались гимнастикой и танцами», — написал Шумков в telegram-канале. На прилагаемых к публикации фотографиях видно, некоторые помещения отремонтированы, а в других ремонт еще не закончен. Кроме этого, Шумков рассказал, что ремонт четвертой школы искусств в Кургане по улице Пушкина завершен. Он пообещал завершить до конца года ремонт школы искусств имени Громова по улице Советской, а также сообщил, что ремонт школы искусств в селе Сафакулево тоже близок к завершению. Здание школы искусств в Шумихе тоже ремонтируется. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поручил восстановить детско-юношескую школу №1 в Кургане, которая пострадала в результате пожара. Мэр Ситникова обещала, что смета будет составлена на капитальный ремонт здания школы, и после проведения работ оно станет лучше, чем было.