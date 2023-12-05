Пермский актер из «Слова пацана» призвал не романтизировать его героев

Пермский актер Ярослав Могильников, который сыграл роль Ералаша в сериале «Слово пацана», призвал зрителей не подражать его героям. Сейчас не стоит возвращаться в 90-е и воссоздавать уличные группировки, написал актер в своем telegram-канале.
«Я понимаю, что вам очень понравился сериал, но давайте не будем романтизировать все это. Воссоздавая данные вещи, мы лишь усугубляем происходящее в наше время. Вы посмотрите, как хорошо на улицах, никто не дерется, все живут дружно, развиваются, любят семью, помогают друг другу. Я, и тем более наши родные, не хотим, чтобы то, что было раньше, появлялось в наше время, потому что-то время (80—90-е) было очень страшное», — пишет Могильников.
Также в сообщении актер призывает зрителей думать головой и заниматься саморазвитием. Родители Ярослава ситуацию вокруг фильма не комментируют, так как им запретили рассказывать о сериале, пока не выйдут все серии, пишет 59.ru со ссылкой на маму Ярослава Могильникова.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермском ТЦ избили мужчину за то, что он назвал парня «чушпаном». В популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» это обращение является оскорбительным.
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