Водитель автобуса высадил тюменцев на мороз

06 декабря 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Водитель не вернул деньги за проезд и не пересадил в другой автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени водитель автобуса №66 высадил пассажиров на мороз из-за поломки транспорта. Об этом рассказала читательница URA.RU. По ее словам, водитель не вернул деньги за проезд и не пересадил в другой автобус. «В 8:45 мы отъехали от ТРЦ „Сити Молл“, проехав две остановки, нас высадили. Водитель сказал, что тормоза сломались. Он отказался нас пересаживать в другой автобус и деньги не вернул! Хотя когда ломается общественный транспорт, кондуктор обычно выходит и просит пересадить на другой автобус бесплатно», — рассказала читательница агентства. В адрес перевозчика ООО «Тюменьавтолайн» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень пришли аномальные морозы. С 6 по 10 декабря температура воздуха опустится до -39 градусов. На дорогах из-за похолодания ввели режим повышенной готовности. Также на период морозов будут работать передвижные пункты подогрева, оборудованные тепловыми пушками и электрогенераторами.

В Тюмени водитель автобуса №66 высадил пассажиров на мороз из-за поломки транспорта. Об этом рассказала читательница URA.RU. По ее словам, водитель не вернул деньги за проезд и не пересадил в другой автобус. «В 8:45 мы отъехали от ТРЦ „Сити Молл“, проехав две остановки, нас высадили. Водитель сказал, что тормоза сломались. Он отказался нас пересаживать в другой автобус и деньги не вернул! Хотя когда ломается общественный транспорт, кондуктор обычно выходит и просит пересадить на другой автобус бесплатно», — рассказала читательница агентства. В адрес перевозчика ООО «Тюменьавтолайн» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень пришли аномальные морозы. С 6 по 10 декабря температура воздуха опустится до -39 градусов. На дорогах из-за похолодания ввели режим повышенной готовности. Также на период морозов будут работать передвижные пункты подогрева, оборудованные тепловыми пушками и электрогенераторами.