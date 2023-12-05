05 декабря 2023

Водитель автобуса высадил тюменцев на мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, мороз, зима. Челябинск, снег, снегопад, зима, автобус, мороз, автотранспорт
Водитель не вернул деньги за проезд и не пересадил в другой автобус Фото:

В Тюмени водитель автобуса №66 высадил пассажиров на мороз из-за поломки транспорта. Об этом рассказала читательница URA.RU. По ее словам, водитель не вернул деньги за проезд и не пересадил в другой автобус.

«В 8:45 мы отъехали от ТРЦ „Сити Молл“, проехав две остановки, нас высадили. Водитель сказал, что тормоза сломались. Он отказался нас пересаживать в другой автобус и деньги не вернул! Хотя когда ломается общественный транспорт, кондуктор обычно выходит и просит пересадить на другой автобус бесплатно», — рассказала читательница агентства.

В адрес перевозчика ООО «Тюменьавтолайн» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмень пришли аномальные морозы. С 6 по 10 декабря температура воздуха опустится до -39 градусов. На дорогах из-за похолодания ввели режим повышенной готовности. Также на период морозов будут работать передвижные пункты подогрева, оборудованные тепловыми пушками и электрогенераторами.

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В Тюмени водитель автобуса №66 высадил пассажиров на мороз из-за поломки транспорта. Об этом рассказала читательница URA.RU. По ее словам, водитель не вернул деньги за проезд и не пересадил в другой автобус. «В 8:45 мы отъехали от ТРЦ „Сити Молл“, проехав две остановки, нас высадили. Водитель сказал, что тормоза сломались. Он отказался нас пересаживать в другой автобус и деньги не вернул! Хотя когда ломается общественный транспорт, кондуктор обычно выходит и просит пересадить на другой автобус бесплатно», — рассказала читательница агентства. В адрес перевозчика ООО «Тюменьавтолайн» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень пришли аномальные морозы. С 6 по 10 декабря температура воздуха опустится до -39 градусов. На дорогах из-за похолодания ввели режим повышенной готовности. Также на период морозов будут работать передвижные пункты подогрева, оборудованные тепловыми пушками и электрогенераторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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