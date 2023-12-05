В Тюменской области из-за морозов введен режим повышенной готовности

На дорогах Тюменской области из-за морозов введен режим повышенной готовности

На смену снегопадам в Тюменскую область пришли аномальные морозы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за морозов на дорогах Тюменской области будет введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает telegram-канал компании Уралуправтодор. Там уточнили, что усиление начнет действовать с 12:00 6 декабря.

«С 12:00 06.12.2023 г для осуществления бесперебойного и безопасного движения на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ „Уралуправтодор“, в период неблагоприятных погодных явлений, влияющих на безопасность дорожного движения (понижение температуры до -40) вводится режим повышенной готовности. До окончания неблагоприятных погодных явлений. », — указано в сообщении telegram-канала Уралуправтодора.

Тюменских водителей призвали отказаться от дальних поездок. А если это невозможно, то как следует к ним подготовиться: проверить исправность автомобилей, взять с собой запас топлива и средства связи. На федеральных трассах Тюменской области работают круглосуточные патрули. При необходимости они будут оказывать помощь в эвакуации и обогреве людей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область придут аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, период с 6 по 10 декабря температура воздуха опустится до -39 градусов. Из-за холодной погоды в регионе отменили проведение этапа Кубка России по биатлону.