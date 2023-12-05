05 декабря 2023

Бастрыкин взял на контроль расселение челябинцев из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по отсутствию расселения жителей аварийного дома в Миньяре (Челябинская область). Здание было признано аварийным еще четыре года назад, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном непринятии мер к расселению аварийного дома в Миньяре. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СКР.

Здание 1955 года признано не пригодным для жизни четыре года назад, однако челябинцев из него еще не расселили. В доме отключены отопление, вода и канализация, полы прогнили, а в потолках образовались трещины.

Жильцы пожаловались на отсутствие результата от многочисленных обращений в мэрию Миньяра. В областном СУ СКР проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о результатах расследования.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по отсутствию расселения жителей аварийного дома в Миньяре (Челябинская область). Здание было признано аварийным еще четыре года назад, сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном непринятии мер к расселению аварийного дома в Миньяре. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СКР. Здание 1955 года признано не пригодным для жизни четыре года назад, однако челябинцев из него еще не расселили. В доме отключены отопление, вода и канализация, полы прогнили, а в потолках образовались трещины. Жильцы пожаловались на отсутствие результата от многочисленных обращений в мэрию Миньяра. В областном СУ СКР проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о результатах расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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