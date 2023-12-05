Бастрыкин взял на контроль расселение челябинцев из аварийного дома

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по отсутствию расселения жителей аварийного дома в Миньяре (Челябинская область). Здание было признано аварийным еще четыре года назад, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о длительном непринятии мер к расселению аварийного дома в Миньяре. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СКР.

Здание 1955 года признано не пригодным для жизни четыре года назад, однако челябинцев из него еще не расселили. В доме отключены отопление, вода и канализация, полы прогнили, а в потолках образовались трещины.

Жильцы пожаловались на отсутствие результата от многочисленных обращений в мэрию Миньяра. В областном СУ СКР проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о результатах расследования.