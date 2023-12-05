05 декабря 2023

Власти челябинского города бросили восемь семей в аварийном доме

В Катав-Ивановске власти перенесли расселение аварийного дома на четыре года
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, аварийный дом, аварийный балкон, разруха, белье на веревках, нищета, бедность
Дом должны были расселить до конца 2023 года (фото из архива) Фото:

В Катав-Ивановске Челябинской области власти перенесли сроки расселения аварийного дома с 2023 на 2027 год. О том, как восемь семей вынуждены выживать в разрушенном здании, рассказала URA.RU собственница одной из квартир Ангелина Башлыкова.

«Администрация района выдала постановление, что наш дом №2 по улице Мельникова будет расселен до 31 декабря 2023 года. Новый дом достраивается, но администрация на днях после отъезда Текслера предоставила нам новое постановление о том, что расселять нас будут до 2027 года. Как нам прожить эти годы, мы не представляем», — сообщила URA.RU Башлыкова.

По словам жильцов, в этом доме восемь квартир, у всех оформлено право собственности на недвижимость. Часть семей была вынуждена уехать из аварийного дома из-за того, что он опасен для жизни. Все документы есть в распоряжении редакции.

«Еще в 2015 году у нас на руках была экспертиза о том, что наш дом непригоден к проживанию, но нас не включили в программу расселения. В 2018 году землетрясение добило наш дом окончательно. Дом рушится, стены сыпятся, проживание в квартирах представляет угрозу для жизни», — добавила Башлыкова.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Катав-Ивановского района по поводу переноса сроков расселения аварийного дома. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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В Катав-Ивановске Челябинской области власти перенесли сроки расселения аварийного дома с 2023 на 2027 год. О том, как восемь семей вынуждены выживать в разрушенном здании, рассказала URA.RU собственница одной из квартир Ангелина Башлыкова. «Администрация района выдала постановление, что наш дом №2 по улице Мельникова будет расселен до 31 декабря 2023 года. Новый дом достраивается, но администрация на днях после отъезда Текслера предоставила нам новое постановление о том, что расселять нас будут до 2027 года. Как нам прожить эти годы, мы не представляем», — сообщила URA.RU Башлыкова. По словам жильцов, в этом доме восемь квартир, у всех оформлено право собственности на недвижимость. Часть семей была вынуждена уехать из аварийного дома из-за того, что он опасен для жизни. Все документы есть в распоряжении редакции. «Еще в 2015 году у нас на руках была экспертиза о том, что наш дом непригоден к проживанию, но нас не включили в программу расселения. В 2018 году землетрясение добило наш дом окончательно. Дом рушится, стены сыпятся, проживание в квартирах представляет угрозу для жизни», — добавила Башлыкова. URA.RU направило запрос в пресс-службу Катав-Ивановского района по поводу переноса сроков расселения аварийного дома. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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