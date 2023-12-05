Власти челябинского города бросили восемь семей в аварийном доме

В Катав-Ивановске власти перенесли расселение аварийного дома на четыре года

Дом должны были расселить до конца 2023 года (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Катав-Ивановске Челябинской области власти перенесли сроки расселения аварийного дома с 2023 на 2027 год. О том, как восемь семей вынуждены выживать в разрушенном здании, рассказала URA.RU собственница одной из квартир Ангелина Башлыкова.

«Администрация района выдала постановление, что наш дом №2 по улице Мельникова будет расселен до 31 декабря 2023 года. Новый дом достраивается, но администрация на днях после отъезда Текслера предоставила нам новое постановление о том, что расселять нас будут до 2027 года. Как нам прожить эти годы, мы не представляем», — сообщила URA.RU Башлыкова.

По словам жильцов, в этом доме восемь квартир, у всех оформлено право собственности на недвижимость. Часть семей была вынуждена уехать из аварийного дома из-за того, что он опасен для жизни. Все документы есть в распоряжении редакции.

«Еще в 2015 году у нас на руках была экспертиза о том, что наш дом непригоден к проживанию, но нас не включили в программу расселения. В 2018 году землетрясение добило наш дом окончательно. Дом рушится, стены сыпятся, проживание в квартирах представляет угрозу для жизни», — добавила Башлыкова.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Катав-Ивановского района по поводу переноса сроков расселения аварийного дома. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.