05 декабря 2023

В Свердловской области замерз насмерть полуторагодовалый малыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Малыш вышел на улицу посреди ночи (архивное фото) Фото:

В деревне под Алапаевском (Свердловская область) полуторагодовалый ребенок замерз насмерть. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Это произошло в ночь на 6 декабря. Ребенок вышел на улицу, вернуться домой не смог», — пояснил собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в деревне Катышка.

Всего в семье было четыре ребенка. На учете в ПДН они не состояли, добавил другой инсайдер агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СК по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию.

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В деревне под Алапаевском (Свердловская область) полуторагодовалый ребенок замерз насмерть. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Это произошло в ночь на 6 декабря. Ребенок вышел на улицу, вернуться домой не смог», — пояснил собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в деревне Катышка. Всего в семье было четыре ребенка. На учете в ПДН они не состояли, добавил другой инсайдер агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СК по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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