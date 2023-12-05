В Свердловской области замерз насмерть полуторагодовалый малыш

Малыш вышел на улицу посреди ночи (архивное фото)
В деревне под Алапаевском (Свердловская область) полуторагодовалый ребенок замерз насмерть. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Это произошло в ночь на 6 декабря. Ребенок вышел на улицу, вернуться домой не смог», — пояснил собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в деревне Катышка.
Всего в семье было четыре ребенка. На учете в ПДН они не состояли, добавил другой инсайдер агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СК по Свердловской области. В ведомстве обещали уточнить информацию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!