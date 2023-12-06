В челябинском минздраве сообщили о недостатке вакцины от пяти опасных болезней

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Поставки вакцины «Пентаксим» производятся не в полном объеме Фото:

Родители малышей в Челябинской области пожаловались на отсутствие вакцины «Пентаксим», защищающей детей от пяти опасных для жизни заболеваний. В региональном минздраве URA.RU подтвердили, что в медорганизациях есть лишь небольшой остаток вакцины, и озвучили сроки следующей поставки.

«Поставки данной вакцины ограничены по всем субъектам Российской Федерации. В Челябинскую область по федеральным поставкам вакцина была получена в объеме 50% от общей потребности. В настоящее время в медорганизациях имеется небольшой остаток вакцины», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что следующий этап поставки вакцины ожидается в соответствии со сроками по заключенному госконтракту. По информации Минздрава РФ, препарат «Пентаксим» поступит в регионы до февраля 2024 года.

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Родители малышей в Челябинской области пожаловались на отсутствие вакцины «Пентаксим», защищающей детей от пяти опасных для жизни заболеваний. В региональном минздраве URA.RU подтвердили, что в медорганизациях есть лишь небольшой остаток вакцины, и озвучили сроки следующей поставки. «Поставки данной вакцины ограничены по всем субъектам Российской Федерации. В Челябинскую область по федеральным поставкам вакцина была получена в объеме 50% от общей потребности. В настоящее время в медорганизациях имеется небольшой остаток вакцины», — уточнили URA.RU в пресс-службе. В ведомстве добавили, что следующий этап поставки вакцины ожидается в соответствии со сроками по заключенному госконтракту. По информации Минздрава РФ, препарат «Пентаксим» поступит в регионы до февраля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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