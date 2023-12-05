05 декабря 2023

В Перми дому грозит обрушение из-за незаконного ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, ремонт квартиры
В несущей стене прорезали окно без утверждения проекта перепланировки Фото:

В Перми собственник коммерческих помещений на первом этаже дома на Комсомольском проспекте, 67 незаконно сделал реконструкцию несущих колонн. Жильцы переживают, что из-за этого дом может рухнуть.

«Выявлено несоответствие помещения данным выписки ЕГРН и проекту на перепланировку. Проведены работы по реконструкции, сделана новая бетонная стяжка пола, в несущей стене дома прорезано окно, в несущих стенах сделаны декоративные ниши, а также проведены работы по перепланировке в виде монтажа новой антресоли», — пишет Properm со ссылкой на инспекцию государственного жилищного надзора.

Уточняется, что из-за повреждения фундамента и колонн жители боятся обрушения здания, так как подобная ситуация была в доме на улице Куйбышева 103. За незаконный ремонт собственника помещения хотят привлечь к административной ответственности.

Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома на Комсомольском проспекте, 67 по поводу ремонта на первом этаже обратились в региональные прокуратуру и следственное управление, а также в администрацию Свердловского района Перми. Они видели, как выносят огромные глыбы бетона и стали подозревать, что это несущие конструкции.

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В Перми собственник коммерческих помещений на первом этаже дома на Комсомольском проспекте, 67 незаконно сделал реконструкцию несущих колонн. Жильцы переживают, что из-за этого дом может рухнуть. «Выявлено несоответствие помещения данным выписки ЕГРН и проекту на перепланировку. Проведены работы по реконструкции, сделана новая бетонная стяжка пола, в несущей стене дома прорезано окно, в несущих стенах сделаны декоративные ниши, а также проведены работы по перепланировке в виде монтажа новой антресоли», — пишет Properm со ссылкой на инспекцию государственного жилищного надзора. Уточняется, что из-за повреждения фундамента и колонн жители боятся обрушения здания, так как подобная ситуация была в доме на улице Куйбышева 103. За незаконный ремонт собственника помещения хотят привлечь к административной ответственности. Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома на Комсомольском проспекте, 67 по поводу ремонта на первом этаже обратились в региональные прокуратуру и следственное управление, а также в администрацию Свердловского района Перми. Они видели, как выносят огромные глыбы бетона и стали подозревать, что это несущие конструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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