В Перми дому грозит обрушение из-за незаконного ремонта

В несущей стене прорезали окно без утверждения проекта перепланировки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми собственник коммерческих помещений на первом этаже дома на Комсомольском проспекте, 67 незаконно сделал реконструкцию несущих колонн. Жильцы переживают, что из-за этого дом может рухнуть.

«Выявлено несоответствие помещения данным выписки ЕГРН и проекту на перепланировку. Проведены работы по реконструкции, сделана новая бетонная стяжка пола, в несущей стене дома прорезано окно, в несущих стенах сделаны декоративные ниши, а также проведены работы по перепланировке в виде монтажа новой антресоли», — пишет Properm со ссылкой на инспекцию государственного жилищного надзора.

Уточняется, что из-за повреждения фундамента и колонн жители боятся обрушения здания, так как подобная ситуация была в доме на улице Куйбышева 103. За незаконный ремонт собственника помещения хотят привлечь к административной ответственности.

Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома на Комсомольском проспекте, 67 по поводу ремонта на первом этаже обратились в региональные прокуратуру и следственное управление, а также в администрацию Свердловского района Перми. Они видели, как выносят огромные глыбы бетона и стали подозревать, что это несущие конструкции.