Новый начальник тюменской полиции специализируется на борьбе с ОПГ

06 декабря 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Александр Смирнов имеет большой опыт борьбы с экстремизмом и ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полковник полиции Александр Смирнов имеет серьезный стаж борьбы с ОПГ: с 1999 по 2008 гг. он работал на управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Информация об этом указана на официальном сайте МВД Медиа. Ранее агентство писало о том, что указом президента России Владимира Путина Смирнов был назначен на должность начальника УМВД по Тюменской области. «Александр Александрович Смирнов родился в Орловской области, где окончил ведомственный юридический институт и начал путь своего профессионального становления. С 1999 по 2008 годы работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Позднее стал заместителем начальника отдела оперативно-разыскной части по линии уголовного розыска», — указано на сайте МВД Медиа. Александр Смирнов также возглавлял центры по противодействию экстремизму в УВД Орловской и Новгородской областей. В республике Марий Эл он курировал деятельность всего силового блока. До назначения на должность начальника УМВД России по Тюменской области Смирнов занимал аналогичный пост в Чукотском АО.

Полковник полиции Александр Смирнов имеет серьезный стаж борьбы с ОПГ: с 1999 по 2008 гг. он работал на управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Информация об этом указана на официальном сайте МВД Медиа. Ранее агентство писало о том, что указом президента России Владимира Путина Смирнов был назначен на должность начальника УМВД по Тюменской области. «Александр Александрович Смирнов родился в Орловской области, где окончил ведомственный юридический институт и начал путь своего профессионального становления. С 1999 по 2008 годы работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Позднее стал заместителем начальника отдела оперативно-разыскной части по линии уголовного розыска», — указано на сайте МВД Медиа. Александр Смирнов также возглавлял центры по противодействию экстремизму в УВД Орловской и Новгородской областей. В республике Марий Эл он курировал деятельность всего силового блока. До назначения на должность начальника УМВД России по Тюменской области Смирнов занимал аналогичный пост в Чукотском АО.