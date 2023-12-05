05 декабря 2023

Новый начальник тюменской полиции специализируется на борьбе с ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Александр Смирнов имеет большой опыт борьбы с экстремизмом и ОПГ Фото:

Полковник полиции Александр Смирнов имеет серьезный стаж борьбы с ОПГ: с 1999 по 2008 гг. он работал на управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Информация об этом указана на официальном сайте МВД Медиа. Ранее агентство писало о том, что указом президента России Владимира Путина Смирнов был назначен на должность начальника УМВД по Тюменской области.

«Александр Александрович Смирнов родился в Орловской области, где окончил ведомственный юридический институт и начал путь своего профессионального становления. С 1999 по 2008 годы работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Позднее стал заместителем начальника отдела оперативно-разыскной части по линии уголовного розыска», — указано на сайте МВД Медиа.

Александр Смирнов также возглавлял центры по противодействию экстремизму в УВД Орловской и Новгородской областей. В республике Марий Эл он курировал деятельность всего силового блока. До назначения на должность начальника УМВД России по Тюменской области Смирнов занимал аналогичный пост в Чукотском АО.

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Полковник полиции Александр Смирнов имеет серьезный стаж борьбы с ОПГ: с 1999 по 2008 гг. он работал на управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Информация об этом указана на официальном сайте МВД Медиа. Ранее агентство писало о том, что указом президента России Владимира Путина Смирнов был назначен на должность начальника УМВД по Тюменской области. «Александр Александрович Смирнов родился в Орловской области, где окончил ведомственный юридический институт и начал путь своего профессионального становления. С 1999 по 2008 годы работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Орловской области. Позднее стал заместителем начальника отдела оперативно-разыскной части по линии уголовного розыска», — указано на сайте МВД Медиа. Александр Смирнов также возглавлял центры по противодействию экстремизму в УВД Орловской и Новгородской областей. В республике Марий Эл он курировал деятельность всего силового блока. До назначения на должность начальника УМВД России по Тюменской области Смирнов занимал аналогичный пост в Чукотском АО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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