В Тюменской области назначен новый начальник полиции

Начальником УМВД по Тюменской области стал силовик из Чукотки Александр Смирнов

Бывший начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец оставил должность в сентябре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым начальником УМВД России по Тюменской области стал Александр Смирнов, который ранее занимал аналогичную должность в Чукотском АО. Соответствующий указ под № 924 был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 декабря.

«Назначить полковника полиции Смирнова Александра Александровича — начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области. Указ президента Российской Федерации [Владимира Путина] от 4 декабря 2023 г. №924», — указано в документе.

В УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что предыдущий начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.