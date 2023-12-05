В Тюменской области назначен новый начальник полиции

Новым начальником УМВД России по Тюменской области стал Александр Смирнов, который ранее занимал аналогичную должность в Чукотском АО. Соответствующий указ под № 924 был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 декабря.
«Назначить полковника полиции Смирнова Александра Александровича — начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области. Указ президента Российской Федерации [Владимира Путина] от 4 декабря 2023 г. №924», — указано в документе.
В УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что предыдущий начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.
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