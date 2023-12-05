В тюменском детском саду дети мыли унитазы

06 декабря 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Родителей воспитанников подобное «дежурство» возмутило Фото: Анна Майорова © URA.RU В детском саду Тюмени №79 на улице Мельникайте дети мыли унитазы и меняли постельное белье. Об этом сообщила местная жительница в соцсети «ВКонтакте». Родителей воспитанников подобное «дежурство» возмутило. «В детском саду №79 (по адресу ул. Мельникайте, 97а) младшие воспитатели за непослушание детей заставляли мыть унитазы. Мальчикам выдали перчатки, ëршики и средства. Также в обязанности воспитанников входит уборка в группе и смена постельного белья. <…> Родители очень обеспокоены за психологическое состояние детей», — сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К посту приложили запись разговора одного из родителей с сотрудницей детского сада. Там сообщается, что детям предложили в игровой форме убраться в группе, в том числе, помыть унитазы детским мылом и ершиками. По словам работницы учреждения, детей не заставляли это делать и они могли отказаться. В администрации города рассказали, что в детском саду проводится проверка. При выявлении фактов непедагогичного поведения виновных накажут. «Работа указанной в публикации группы взята на контроль департамента образования города Тюмени. При необходимости педагоги-психологи д/с готовы оказать помощь детям», — добавили в мэрии. Комментария департамента образования Тюмени ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В детском саду Тюмени №79 на улице Мельникайте дети мыли унитазы и меняли постельное белье. Об этом сообщила местная жительница в соцсети «ВКонтакте». Родителей воспитанников подобное «дежурство» возмутило. «В детском саду №79 (по адресу ул. Мельникайте, 97а) младшие воспитатели за непослушание детей заставляли мыть унитазы. Мальчикам выдали перчатки, ëршики и средства. Также в обязанности воспитанников входит уборка в группе и смена постельного белья. <…> Родители очень обеспокоены за психологическое состояние детей», — сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К посту приложили запись разговора одного из родителей с сотрудницей детского сада. Там сообщается, что детям предложили в игровой форме убраться в группе, в том числе, помыть унитазы детским мылом и ершиками. По словам работницы учреждения, детей не заставляли это делать и они могли отказаться. В администрации города рассказали, что в детском саду проводится проверка. При выявлении фактов непедагогичного поведения виновных накажут. «Работа указанной в публикации группы взята на контроль департамента образования города Тюмени. При необходимости педагоги-психологи д/с готовы оказать помощь детям», — добавили в мэрии. Комментария департамента образования Тюмени ожидается.