В тюменском детском саду дети мыли унитазы

В детском саду Тюмени №79 на улице Мельникайте дети мыли унитазы и меняли постельное белье. Об этом сообщила местная жительница в соцсети «ВКонтакте». Родителей воспитанников подобное «дежурство» возмутило.
«В детском саду №79 (по адресу ул. Мельникайте, 97а) младшие воспитатели за непослушание детей заставляли мыть унитазы. Мальчикам выдали перчатки, ëршики и средства. Также в обязанности воспитанников входит уборка в группе и смена постельного белья. <…> Родители очень обеспокоены за психологическое состояние детей», — сообщили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
К посту приложили запись разговора одного из родителей с сотрудницей детского сада. Там сообщается, что детям предложили в игровой форме убраться в группе, в том числе, помыть унитазы детским мылом и ершиками. По словам работницы учреждения, детей не заставляли это делать и они могли отказаться.
В администрации города рассказали, что в детском саду проводится проверка. При выявлении фактов непедагогичного поведения виновных накажут. «Работа указанной в публикации группы взята на контроль департамента образования города Тюмени. При необходимости педагоги-психологи д/с готовы оказать помощь детям», — добавили в мэрии. Комментария департамента образования Тюмени ожидается.
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