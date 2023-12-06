В Совфеде объявили возможную дату выборов президента РФ

Сенатор Клишас: 17 марта могут пройти выборы президента РФ

06 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Андрей Клишас сообщил, что 6 декабря рассмотрят вопрос о проведении выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU Выборы президента РФ могут пройти 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Комитет Совета Федерации <…> 6 декабря рассмотрит проект Постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — заявил Клишас в своем telegram-канале. Он отметил, что тему рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что выборы главы государства уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших РФ людей, передает телеканал 360. Президент Владимир Путин пока не объявлял о намерении баллотироваться.

Выборы президента РФ могут пройти 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Комитет Совета Федерации <…> 6 декабря рассмотрит проект Постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — заявил Клишас в своем telegram-канале. Он отметил, что тему рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что выборы главы государства уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших РФ людей, передает телеканал 360. Президент Владимир Путин пока не объявлял о намерении баллотироваться.