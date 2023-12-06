В Совфеде объявили возможную дату выборов президента РФ

Сенатор Клишас: 17 марта могут пройти выборы президента РФ
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ в гимназии № 104. Екатеринбург , коиб, бюллетени, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование, урна для голосования
Андрей Клишас сообщил, что 6 декабря рассмотрят вопрос о проведении выборов Фото:

Выборы президента РФ могут пройти 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Комитет Совета Федерации <…> 6 декабря рассмотрит проект Постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — заявил Клишас в своем telegram-канале. Он отметил, что тему рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что выборы главы государства уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших РФ людей, передает телеканал 360. Президент Владимир Путин пока не объявлял о намерении баллотироваться.

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Выборы президента РФ могут пройти 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Комитет Совета Федерации <…> 6 декабря рассмотрит проект Постановления Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — заявил Клишас в своем telegram-канале. Он отметил, что тему рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что выборы главы государства уже пытаются дискредитировать, используя некоторых покинувших РФ людей, передает телеканал 360. Президент Владимир Путин пока не объявлял о намерении баллотироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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