DR: Европа готовит Путину рождественский сюрприз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на завершающей пресс-конференции по итогам форума "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Компромисс ЕС по поддержке Киев окажется рождественским сюрпризом для Путина Фото:

По итогам саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в декабре, президента РФ Владимира Путина может ждать рождественский сюрприз. Об этом сообщает датское издание DR.

«В итоге декабрьский саммит может закончиться классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — говорится в материале. Автор также добавил, что в 2024 году в США и Европе состоятся выборы. Для РФ они могут оказаться подспорьем в спецоперации на Украине.

Переговоры о вступлении Киева в НАТО будут перенесены с декабрьского саммита на следующую встречу. Также планируется, что Европейская комиссия весной подготовит доклад о прогрессе Украины на пути к членству в альянсе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в декабре, президента РФ Владимира Путина может ждать рождественский сюрприз. Об этом сообщает датское издание DR. «В итоге декабрьский саммит может закончиться классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — говорится в материале. Автор также добавил, что в 2024 году в США и Европе состоятся выборы. Для РФ они могут оказаться подспорьем в спецоперации на Украине. Переговоры о вступлении Киева в НАТО будут перенесены с декабрьского саммита на следующую встречу. Также планируется, что Европейская комиссия весной подготовит доклад о прогрессе Украины на пути к членству в альянсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...