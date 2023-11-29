DR: Европа готовит Путину рождественский сюрприз

29 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Компромисс ЕС по поддержке Киев окажется рождественским сюрпризом для Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в декабре, президента РФ Владимира Путина может ждать рождественский сюрприз. Об этом сообщает датское издание DR. «В итоге декабрьский саммит может закончиться классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — говорится в материале . Автор также добавил, что в 2024 году в США и Европе состоятся выборы. Для РФ они могут оказаться подспорьем в спецоперации на Украине. Переговоры о вступлении Киева в НАТО будут перенесены с декабрьского саммита на следующую встречу. Также планируется, что Европейская комиссия весной подготовит доклад о прогрессе Украины на пути к членству в альянсе.

По итогам саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в декабре, президента РФ Владимира Путина может ждать рождественский сюрприз. Об этом сообщает датское издание DR. «В итоге декабрьский саммит может закончиться классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — говорится в материале. Автор также добавил, что в 2024 году в США и Европе состоятся выборы. Для РФ они могут оказаться подспорьем в спецоперации на Украине. Переговоры о вступлении Киева в НАТО будут перенесены с декабрьского саммита на следующую встречу. Также планируется, что Европейская комиссия весной подготовит доклад о прогрессе Украины на пути к членству в альянсе.