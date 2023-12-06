Суд вернул челябинцу деньги за навязанную автосалоном услугу помощи на дорогах

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Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, автомобиль, гранта, менеджер, ваз, автопром
При покупке «LADA Granta» мужчине навязали пакет услуг помощи на дороге, сказав, что без него он не получит кредит на машину Фото:

Суд вернул жителю Вехнеуральского района (Челябинская область) деньги за навязанный автосалоном пакет услуг помощи на дорогах. Об этом 6 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В автосалоне потребитель приобрел автомобиль „LADA Granta“. Часть денег за автомобиль мужчина взял в кредит в банке. Помимо кредитного договора, с потребителем были заключены дополнительные договоры на оказание услуг помощи на дороге, которые были оплачены из кредитных средств. Сотрудники автосервиса ввели покупателя в заблуждение, пояснив, что иначе он не сможет получить кредит или процент по кредиту будет очень высоким», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На самом деле решение о выдаче кредита никак не зависит от наличия дополнительных договоров и услуг. Об этом верхнеуральцу сообщили сотрудники банка.

Потребитель обратился в автосалон с претензиями о разрешении возникшей ситуации в добровольном порядке. Однако в автосалоне ему отказали.

Мужчина обратился с требованием о возврате денег за допуслуги в суд. Специалисты Роспотребнадзора представили в суд заключение по делу о нарушении прав потребителя. Они указали, что покупателю не была предоставлена полная и достоверная информация о дополнительных услугах.

Верхнеуральский районный суд пришел к выводу, что права потребителя были нарушены, и удовлетворил исковые требования частично. В пользу потребителя суд взыскал с ответчика уплаченные по договору оказания услуг деньги и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также судебные расходы. Общая сумма взысканных средств составила более 70 тысяч рублей.

В автосалоне не согласились с решением суда и обратились с апелляционной жалобой. Судебная коллегия Челябинского областного суда установила, что решение Верхнеуральского районного суда является законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу.

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Суд вернул жителю Вехнеуральского района (Челябинская область) деньги за навязанный автосалоном пакет услуг помощи на дорогах. Об этом 6 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «В автосалоне потребитель приобрел автомобиль „LADA Granta“. Часть денег за автомобиль мужчина взял в кредит в банке. Помимо кредитного договора, с потребителем были заключены дополнительные договоры на оказание услуг помощи на дороге, которые были оплачены из кредитных средств. Сотрудники автосервиса ввели покупателя в заблуждение, пояснив, что иначе он не сможет получить кредит или процент по кредиту будет очень высоким», — сообщили в пресс-службе ведомства. На самом деле решение о выдаче кредита никак не зависит от наличия дополнительных договоров и услуг. Об этом верхнеуральцу сообщили сотрудники банка. Потребитель обратился в автосалон с претензиями о разрешении возникшей ситуации в добровольном порядке. Однако в автосалоне ему отказали. Мужчина обратился с требованием о возврате денег за допуслуги в суд. Специалисты Роспотребнадзора представили в суд заключение по делу о нарушении прав потребителя. Они указали, что покупателю не была предоставлена полная и достоверная информация о дополнительных услугах. Верхнеуральский районный суд пришел к выводу, что права потребителя были нарушены, и удовлетворил исковые требования частично. В пользу потребителя суд взыскал с ответчика уплаченные по договору оказания услуг деньги и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также судебные расходы. Общая сумма взысканных средств составила более 70 тысяч рублей. В автосалоне не согласились с решением суда и обратились с апелляционной жалобой. Судебная коллегия Челябинского областного суда установила, что решение Верхнеуральского районного суда является законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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