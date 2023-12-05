Гена Букин откроет футбольный матч между «Уралом» и «Локомотивом»

06 декабря 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Виктор Логинов поучаствует в матче 8 декабря Фото: предоставлено телеканалом ТНТ Актер Виктор Логинов, который исполняет роль Гены Букина в ремейке сериала «Счастливы вместе», даст старт матчу между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» в Москве. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ. «Я не большой специалист в футболе, но точно знаю, что Гена Букин — один из лучших нападающих в истории нашего футбола, это неоспоримый факт. Уверен, что многие считают так же. Но он очень давно не выходил на поле, пора это исправить», — рассказал Логинов. Исполнитель роли Гены Букина станет специальным гостем матча Российской Премьер-лиги. Он не только нанесет символический удар по мячу, но и проведет автограф-сессию, вручит награду лучшему игроку матча между командами из Москвы и Екатеринбурга. Состязание состоится уже в эту пятницу, 8 декабря, на «РЖД Арена» в столице России. Привлечь Виктора Логинова к такому событию решили не просто так. По сюжету его персонаж — звезда молодежной футбольной команды «Уральские звезды», в составе которой он выиграл турнир «Кожаный мяч» и сделал хет-трик в финале. Затем Гену Букина звали в Москву, но из-за травмы он закончил спортивную карьеру и стал продавцом обуви в Екатеринбурге. Новый сериал «Букины» про семью из Екатеринбурга ввыйдет 18 декабря. Авторы уже раскрыли некоторые детали сюжета. Например, сын Гены будет работать в обувном магазине под руководством своего отца, а Даша Букина увлечется онлайн-марафонами. Первые кадры со съемок — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актер Виктор Логинов, который исполняет роль Гены Букина в ремейке сериала «Счастливы вместе», даст старт матчу между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» в Москве. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ. «Я не большой специалист в футболе, но точно знаю, что Гена Букин — один из лучших нападающих в истории нашего футбола, это неоспоримый факт. Уверен, что многие считают так же. Но он очень давно не выходил на поле, пора это исправить», — рассказал Логинов. Исполнитель роли Гены Букина станет специальным гостем матча Российской Премьер-лиги. Он не только нанесет символический удар по мячу, но и проведет автограф-сессию, вручит награду лучшему игроку матча между командами из Москвы и Екатеринбурга. Состязание состоится уже в эту пятницу, 8 декабря, на «РЖД Арена» в столице России. Привлечь Виктора Логинова к такому событию решили не просто так. По сюжету его персонаж — звезда молодежной футбольной команды «Уральские звезды», в составе которой он выиграл турнир «Кожаный мяч» и сделал хет-трик в финале. Затем Гену Букина звали в Москву, но из-за травмы он закончил спортивную карьеру и стал продавцом обуви в Екатеринбурге. Новый сериал «Букины» про семью из Екатеринбурга ввыйдет 18 декабря. Авторы уже раскрыли некоторые детали сюжета. Например, сын Гены будет работать в обувном магазине под руководством своего отца, а Даша Букина увлечется онлайн-марафонами. Первые кадры со съемок — в материале URA.RU.