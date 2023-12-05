Курганский подросток убил мужчину с одного удара

06 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

17-летний курганец ударил в лицо незнакомцу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несовершеннолетнего жителя Кургана обвиняют в том, что он ударил мужчину, который впоследствии из-за этого умер. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области. «Вечером 5 июля прошлого года 17-летний обвиняемый распивал спиртное в одном из дворов микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе ссоры, возникшей у него с незнакомым нетрезвым мужчиной, молодой человек умышленно нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении несмотря на оказанную ему медицинскую помощь», — указано в сообщении. В декабре расследование уголовного дела было завершено. Подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направили в суд.

Несовершеннолетнего жителя Кургана обвиняют в том, что он ударил мужчину, который впоследствии из-за этого умер. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области. «Вечером 5 июля прошлого года 17-летний обвиняемый распивал спиртное в одном из дворов микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе ссоры, возникшей у него с незнакомым нетрезвым мужчиной, молодой человек умышленно нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении несмотря на оказанную ему медицинскую помощь», — указано в сообщении. В декабре расследование уголовного дела было завершено. Подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направили в суд.