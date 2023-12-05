05 декабря 2023

Курганский подросток убил мужчину с одного удара

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
17-летний курганец ударил в лицо незнакомцу Фото:

Несовершеннолетнего жителя Кургана обвиняют в том, что он ударил мужчину, который впоследствии из-за этого умер. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области.

«Вечером 5 июля прошлого года 17-летний обвиняемый распивал спиртное в одном из дворов микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе ссоры, возникшей у него с незнакомым нетрезвым мужчиной, молодой человек умышленно нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении несмотря на оказанную ему медицинскую помощь», — указано в сообщении.

В декабре расследование уголовного дела было завершено. Подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направили в суд.

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Несовершеннолетнего жителя Кургана обвиняют в том, что он ударил мужчину, который впоследствии из-за этого умер. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области. «Вечером 5 июля прошлого года 17-летний обвиняемый распивал спиртное в одном из дворов микрорайона Заозерный в Кургане. В ходе ссоры, возникшей у него с незнакомым нетрезвым мужчиной, молодой человек умышленно нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении несмотря на оказанную ему медицинскую помощь», — указано в сообщении. В декабре расследование уголовного дела было завершено. Подростка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направили в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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