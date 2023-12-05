ГИБДД и спасатели выступили с заявлением из-за аномальных морозов в ХМАО

06 декабря 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

ГИБДД напоминает автовладельцам о правилах безопасности во время аномальных морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление ГИБДД УМВД России по ХМАО призвало местных жителей отказаться от дальних поездок на время аномальных морозов. Полицейские напомнили о правилах безопасности и необходимости следить за техническим состоянием транспорта. В МЧС URA.RU рассказали, как спасатели подготовились к возможным заторам на дорогах. «Автолюбителям рекомендуется ограничить выезды, особенно на дальние расстояния. Тем, кто все же планирует поездки, следует строго придерживаться норм безопасности, обратить особое внимание на техническое состояние своего автотранспорта, иметь при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи», — сообщает пресс-служба ГИБДД. В ведомстве URA.RU прокомментировали, что на текущий момент на автодорогах ХМАО не требуется усиления или дополнительных патрулей ДПС. В связи с сильными морозами все сотрудники, заступающие на пост, проходят инструктаж о предоставлении помощи людям на трассах, оказавшимся в трудной ситуации. В МЧС по ХМАО агентству рассказали, что в округе подготовлены 37 стационарных, 11 мобильных и три подвижных пункта обогрева на случаи дорожных заторов. При необходимости они будут развернуты в течение четырех часов. На них люди, попавшие в пробку, смогут получить горячее питание, медицинскую помощь и зарядить гаджет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пришли сильные морозы со шквалистым ветром. В некоторых районах столбик термометра опустился до -40 градусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление ГИБДД УМВД России по ХМАО призвало местных жителей отказаться от дальних поездок на время аномальных морозов. Полицейские напомнили о правилах безопасности и необходимости следить за техническим состоянием транспорта. В МЧС URA.RU рассказали, как спасатели подготовились к возможным заторам на дорогах. «Автолюбителям рекомендуется ограничить выезды, особенно на дальние расстояния. Тем, кто все же планирует поездки, следует строго придерживаться норм безопасности, обратить особое внимание на техническое состояние своего автотранспорта, иметь при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи», — сообщает пресс-служба ГИБДД. В ведомстве URA.RU прокомментировали, что на текущий момент на автодорогах ХМАО не требуется усиления или дополнительных патрулей ДПС. В связи с сильными морозами все сотрудники, заступающие на пост, проходят инструктаж о предоставлении помощи людям на трассах, оказавшимся в трудной ситуации. В МЧС по ХМАО агентству рассказали, что в округе подготовлены 37 стационарных, 11 мобильных и три подвижных пункта обогрева на случаи дорожных заторов. При необходимости они будут развернуты в течение четырех часов. На них люди, попавшие в пробку, смогут получить горячее питание, медицинскую помощь и зарядить гаджет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пришли сильные морозы со шквалистым ветром. В некоторых районах столбик термометра опустился до -40 градусов.