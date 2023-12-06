В Абу-Даби устроили шоу с триколором после прибытия Путина. Видео

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Высадка яблонь в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, флажок рф, флаг россии
В Абу-Даби для Владимира Путина устроили авиашоу с триколором Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Абу-Даби. Для российского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) устроили авиашоу с триколором. Видео с места событий поделился корреспондент URA.RU.

На кадрах видно, как пилотажная группа взлетает и в воздухе формирует из дыма триколор — цвета российского флага. В стране Путин планирует провести ряд встреч, а затем он вылетит в Саудовскую Аравию.

С главами ОАЭ и Саудовской Аравии президент РФ собирается обсудить их присоединение к БРИКС. По словам Путина, деятельность данного объединения стран направлена на сохранение справедливости в мировом сообществе.

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Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Абу-Даби. Для российского лидера в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) устроили авиашоу с триколором. Видео с места событий поделился корреспондент URA.RU. На кадрах видно, как пилотажная группа взлетает и в воздухе формирует из дыма триколор — цвета российского флага. В стране Путин планирует провести ряд встреч, а затем он вылетит в Саудовскую Аравию. С главами ОАЭ и Саудовской Аравии президент РФ собирается обсудить их присоединение к БРИКС. По словам Путина, деятельность данного объединения стран направлена на сохранение справедливости в мировом сообществе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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