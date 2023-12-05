Помощник Путина: Россия обсудит расширение БРИКС с ОАЭ

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин обсудит полномочия ОАЭ, Ирана и Саудовской Аравии в БРИКС в 2024 году Фото:

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с главами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Ирана их присоединение к БРИКС. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«ОАЭ, Саудовская Аравия, и Иран получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года. <…> Очевидно, роль БРИКС в мире возрастает», — рассказал Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Помощник российского главы отметил, что предстоит обсуждение с потенциальными членами БРИКС об их подключении ко всем сферам деятельности международного объединения.

Российский президент Путин отмечал, что он работает над усилением БРИКС в мире. По его словам, деятельность данного объединения стран направлена на сохранение справедливости в мировом сообществе. В 2023 году в состав БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Со следующего года планируют вступить Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом новый глава Аргентины, которая изначально рассматривалась в качестве потенциального кандидата, отказался вступать в БРИКС, передает RT.

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Президент России Владимир Путин намерен обсудить с главами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Ирана их присоединение к БРИКС. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. «ОАЭ, Саудовская Аравия, и Иран получили приглашение стать членами БРИКС с 2024 года. <…> Очевидно, роль БРИКС в мире возрастает», — рассказал Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Помощник российского главы отметил, что предстоит обсуждение с потенциальными членами БРИКС об их подключении ко всем сферам деятельности международного объединения. Российский президент Путин отмечал, что он работает над усилением БРИКС в мире. По его словам, деятельность данного объединения стран направлена на сохранение справедливости в мировом сообществе. В 2023 году в состав БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Со следующего года планируют вступить Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом новый глава Аргентины, которая изначально рассматривалась в качестве потенциального кандидата, отказался вступать в БРИКС, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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