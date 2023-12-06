Курганцы массово просят депздрав вернуть уволенного педиатра

Жители села Введенское пишут обращения в депздрав с просьбой вернуть педиатра на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Введенское Кетовского округа уволилась педиатр Ирина Ковалева. Она лишилась работы из-за невыполненного плана по диспансеризации, рассказали URA.RU местные жители. Сельчане пишут обращения в депздрав с просьбой вернуть врача на работу.

«Педиатр Ирина Ковалева вынуждена была уволиться из межрайонной больница №3 за невыполненный план по диспансеризации. Специалист у нас на 10 тысяч населения. К ней всегда очереди. Претензий к ее работе у родителей нет, она готова была работать дальше. А диспансеризацию не провела по объективным причинам: нет узких специалистов, например, стоматолога. Руководству больницы нужно решать кадровые проблемы, а не увольнять врачей», — рассказал житель села Введенское.

Односельчане предложили массово писать обращения на электронный адрес департамента здравоохранения. «Может, общими силами и просьбой у нас получится вернуть нам Ирину Сергеевну Ковалеву. Давайте попробуем. Описываем, как нам нужен педиатр», — предложила Алена Иванова в группе «Введенское» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители поддержали инициативу. Ковалеву они называют грамотным, высококлассным специалистом.

В департаменте здравоохранения Курганской области ответили URA.RU, что указанный в запросе врач уволился по собственному желанию. «Главный врач межрайонной больницы №3 встретилась с врачом для беседы. По результатам встречи, врач выразила намерение еще подумать», — говорится в ответе. В ведомстве не уточнили, поступали ли обращения от жителей села Введенское по поводу увольнения Ковалевой, и как будет организована работа педиатров с детьми в селе.

Жители села Введенское Курганской области просят депздрав вернуть на работу педиатра Ирину Ковалеву Скрин: группа «Введенское», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/selo45