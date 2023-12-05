05 декабря 2023

В ЯНАО топ-менеджера дочки «Газпрома» приговорили к реальному сроку за мошенничество

В ЯНАО суд признал Вячеслава Кима виновным в покушении на мошенничество
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
Замдиректора «Газпром добыча Надым» приговорен к реальному сроку Фото:
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В Надыме (ЯНАО) суд признал вину заместителя генерального директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима в покушении на мошенничество. Об этом URA.RU сообщил источник в городском суде после оглашения приговора.

«Судья Ян Карский 6 декабря огласил приговор по делу Вячеслава Кима, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд признал Кима виновным и назначил ему наказание в виде одного года и девяти месяцев реального лишения свободы», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее стало известно, что прокурор просил приговорить Кима к четырем годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу прокуратуры ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Дело Вячеслава Кима поступило в суд первой инстанции в августе. По данным следствия, он подозревался в покушении на мошенничество в размере девяти миллионов рублей.

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В Надыме (ЯНАО) суд признал вину заместителя генерального директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима в покушении на мошенничество. Об этом URA.RU сообщил источник в городском суде после оглашения приговора. «Судья Ян Карский 6 декабря огласил приговор по делу Вячеслава Кима, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд признал Кима виновным и назначил ему наказание в виде одного года и девяти месяцев реального лишения свободы», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Решение суда в законную силу не вступило. Ранее стало известно, что прокурор просил приговорить Кима к четырем годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу прокуратуры ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Дело Вячеслава Кима поступило в суд первой инстанции в августе. По данным следствия, он подозревался в покушении на мошенничество в размере девяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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