В ЯНАО топ-менеджера дочки «Газпрома» приговорили к реальному сроку за мошенничество

В Надыме (ЯНАО) суд признал вину заместителя генерального директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима в покушении на мошенничество. Об этом URA.RU сообщил источник в городском суде после оглашения приговора.
«Судья Ян Карский 6 декабря огласил приговор по делу Вячеслава Кима, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд признал Кима виновным и назначил ему наказание в виде одного года и девяти месяцев реального лишения свободы», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее стало известно, что прокурор просил приговорить Кима к четырем годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу прокуратуры ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Дело Вячеслава Кима поступило в суд первой инстанции в августе. По данным следствия, он подозревался в покушении на мошенничество в размере девяти миллионов рублей.
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