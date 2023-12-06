Миша Бахтин со СМА из Екатеринбурга сделал первые шаги. Видео

06 декабря 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Родители Миши борются за здоровье своего ребенка последние несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трехлетний Миша Бахтин из Екатеринбурга, которому в младенчестве поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА), начал делать первые шаги. Радостной новостью в своих соцсетях поделилась мама мальчика Яна. «Наши первые шаги, Миша делает сам шаг. Для СМА первого типа — это чудо. Чудо, за которым стоит большой труд самого Миши. Наш Мишутка может гораздо больше, чем пишут в медицинских учебниках, поэтому идем только вперед», — рассказала Яна Бахтина. История Миши длится уже несколько лет. Единственный препарат в мире, который поможет мальчику выжить — «Золгенсма» — ребенку поставили за счет неравнодушных людей, его стоимость составила 160 миллионов рублей. Позже родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Почти год они приобретали его за личный счет и деньги благотворителей, но решили попросить помощи у регионального минздрава. В ведомстве в смене терапии семье отказали. Тогда родители начали выходить на пикеты в Москве и Екатеринбурге. Вся история Миши Бахтина — в сюжете URA.RU.

Трехлетний Миша Бахтин из Екатеринбурга, которому в младенчестве поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА), начал делать первые шаги. Радостной новостью в своих соцсетях поделилась мама мальчика Яна. «Наши первые шаги, Миша делает сам шаг. Для СМА первого типа — это чудо. Чудо, за которым стоит большой труд самого Миши. Наш Мишутка может гораздо больше, чем пишут в медицинских учебниках, поэтому идем только вперед», — рассказала Яна Бахтина. История Миши длится уже несколько лет. Единственный препарат в мире, который поможет мальчику выжить — «Золгенсма» — ребенку поставили за счет неравнодушных людей, его стоимость составила 160 миллионов рублей. Позже родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Почти год они приобретали его за личный счет и деньги благотворителей, но решили попросить помощи у регионального минздрава. В ведомстве в смене терапии семье отказали. Тогда родители начали выходить на пикеты в Москве и Екатеринбурге. Вся история Миши Бахтина — в сюжете URA.RU.