Миша Бахтин со СМА из Екатеринбурга сделал первые шаги. Видео

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Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Родители Миши борются за здоровье своего ребенка последние несколько лет Фото:

Трехлетний Миша Бахтин из Екатеринбурга, которому в младенчестве поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА), начал делать первые шаги. Радостной новостью в своих соцсетях поделилась мама мальчика Яна.

«Наши первые шаги, Миша делает сам шаг. Для СМА первого типа — это чудо. Чудо, за которым стоит большой труд самого Миши. Наш Мишутка может гораздо больше, чем пишут в медицинских учебниках, поэтому идем только вперед», — рассказала Яна Бахтина.

История Миши длится уже несколько лет. Единственный препарат в мире, который поможет мальчику выжить — «Золгенсма» — ребенку поставили за счет неравнодушных людей, его стоимость составила 160 миллионов рублей. Позже родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Почти год они приобретали его за личный счет и деньги благотворителей, но решили попросить помощи у регионального минздрава. В ведомстве в смене терапии семье отказали. Тогда родители начали выходить на пикеты в Москве и Екатеринбурге. Вся история Миши Бахтина — в сюжете URA.RU.

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Трехлетний Миша Бахтин из Екатеринбурга, которому в младенчестве поставили смертельный диагноз — спинальная мышечная атрофия (СМА), начал делать первые шаги. Радостной новостью в своих соцсетях поделилась мама мальчика Яна. «Наши первые шаги, Миша делает сам шаг. Для СМА первого типа — это чудо. Чудо, за которым стоит большой труд самого Миши. Наш Мишутка может гораздо больше, чем пишут в медицинских учебниках, поэтому идем только вперед», — рассказала Яна Бахтина. История Миши длится уже несколько лет. Единственный препарат в мире, который поможет мальчику выжить — «Золгенсма» — ребенку поставили за счет неравнодушных людей, его стоимость составила 160 миллионов рублей. Позже родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдипламом». Почти год они приобретали его за личный счет и деньги благотворителей, но решили попросить помощи у регионального минздрава. В ведомстве в смене терапии семье отказали. Тогда родители начали выходить на пикеты в Москве и Екатеринбурге. Вся история Миши Бахтина — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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