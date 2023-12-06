Тюменцам рассказали, как спастись от переохлаждения во время аномальных морозов

При долгом нахождении на морозе тюменцы рискуют получить переохлаждение

При переохлаждении происходит окоченение мышц и нарушается координация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени 6 декабря наступили аномальные морозы, до 10 декабря температура воздуха опустится ниже -37 градусов. Как рассказала URA.RU заведующий отделением неотложной помощи городской поликлиники №17 Кристина Кравцова, при долгом нахождении на морозе тюменцы рискуют получить переохлаждение.

«Следует помнить об опасности переохлаждения: оно немного отличается от обморожений и коварно тем, чем проявляется не так явно и не всегда в лютый мороз. Отчего организм может переохладиться? Если он потеряет гораздо больше тепла, чем вырабатывает, что происходит обычно при долгом нахождении в условиях пониженной температуры и при высокой влажности воздуха, и при ношении одежды не по погоде и даже просто тесной одежды или обуви», — рассказала Кравцова.

При переохлаждении происходит окоченение мышц, нарушается координация и затуманивается сознание. Поэтому необходимо пострадавшего на морозе человека отвести в теплое помещение, переодеть в сухую одежду, положить и укрыть. Также рекомендуется напоить горячим чаем или морсом, кофе и алкоголь нужно исключить. Помимо этого, нельзя растирать конечности снегом или спиртом, а также резко отогревать горячей водой. Чтобы спасти от переохлаждения ребенка, важно одеть его в несколько слоев и следить за проведенным на улице временем.