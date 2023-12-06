Губернатор Махонин проводит прямой эфир накануне прямой линии Путина: онлайн-трансляция

Губернатор Махонин проводит прямой эфир накануне прямой линии Путина

06 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отвечает на вопросы пермяков Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Перми начался прямой эфир главы Прикамья Дмитрия Махонина. Он проходит накануне прямой линии президента Владимира Путина (14 декабря). Вопросы губернатору жители Пермского края задают на его странице в соцсети «ВКонтакте». Всего на прямой эфир через соцсеть поступило несколько сотен вопросов. Судя по оставленным комментариям, пермяков волнуют темы, связанные со сферой благоустройства, образования, ЖКХ, медицины и другие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию эфира первого лица региона. 19:52 Губернатор ответил на вопрос о туристическом сборе. Он действует на особо охраняемых природных территориях. Махонин напомнил, что он направлен на затраты по уборке мусора, обустройство мест отдыха для туристов и не распространяется на граждан, которые проживают в территориях, где существуют ООПТ. 19:47 Махонин о развитии горнолыжных центров в Пермском крае: «Наша задача развивать не только горнолыжную туристическую инфраструктуру. Гостям должно быть комфортно пребывать в Пермском крае. Туристическое направление еще и очень важно с точки зрения развития малого и среднего бизнеса». 19:44 Поступил вопрос обеспечения многодетных земельными участками. Дмитрий Махонин пояснил, что проблема существует. «Сейчас вся работа по анализу, ревизии тех участков, которые могут быть пригодны для использования многодетными, проведена. Наша задача непростая. Нужно не просто обеспечить многодетных участками, нужно подвести коммуникации, чтобы была возможность строить на нем дом», — подчеркнул глава Прикамья. 19:38 Вопрос про продажу вейпов в киосках. Махонин отметил, что «вообще бы запретил продажу вейпов», но это прерогатива федерального центра. «Мы действительно должны ограничить продажу табакосодержащих смесей, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье наших детей», — заявил губернатор. Он пояснил, что сейчас этот вопрос также прорабатывается на региональном уровне. В том числе, речь идет о запрете наружной рекламы и вывесок на торговых объектах, где продают данную продукцию. 19:34 Губернатор поручил разобраться с проблемным домом на Дощенникова, 1, построенным в ЖК «Любимов» в Березниках. Жители дома жаловались на трещины, котороые пошли по дому вскоре после его ввода в эксплуатацию. 19:31 Дмитрий Махонин ответил на вопрос о водном сообщении по Каме. «Мы нацелены на то, чтобы не только на Каме, но и на других водных артериях Пермского края была жизнь», — отметил губернатор. Первое электросудно должно начать курсировать в 2024 году. Скоростные суда планируется запустить в Оханск. Планируется, что водный транспорт будет также курсировать между Пермью и Березниками. 19:26 Вопрос, касающийся объектов культурного наследия. Кунгуряки обеспокоены состоянием Гостиного двора. Губернатор напомнил, что сейчас идет проектирование, проектно-сметная документация будет готова в 2024 году. «Будем прилагать усилия, чтобы в ближайшие годы этот объект открылся и приобрел исторический вид,» — сказал Махонин. 19:20 Махонин о поддержке участников СВО: тех, кто отличился на спецоперации, мы будем обеспечивать земельными участками. Заявку можно подавать уже сейчас. 19:18 Махонин прокомментировал ситуацию с домом на Подлесной, 3А в Перми, где существуют проблемы с конструктивом здания. «Мы обсуждали эту ситуацию с мэрией Перми. Дом, который относительно недавно построен, сейчас находится в неудовлетворительном состоянием. В ближайшее время вопрос по ситуации с домом будет доработан, — сказал Махонин. 19:13 Губернатор затронул тему обманутых дольщиков. По его словам, сейчас в регионе необходимо решить вопрос «по 21 проблемному объекту». 19:10 «Что касается автобусов, за последние три года обновлено порядка 1300 автобусов, как городские, так и межмуниципальные. Наша задача — сделать так, чтобы новый транспорт появлялся не только в Перми», — заявил Махонин. 19:09 Следующий вопрос касается обновления подвижного состава общественного транспорта в Перми. Сейчас в городе из 90 трамваев, которые обслуживают маршруты, будут обновлены 70, сказал губернатор. 19:04 Первый вопрос связан с нехваткой врачей в медучреждениях Пермского края, сказал губернатор. «Проблема накопилась. Для ее решения действует нацпроект „Здравоохранение“ и подпроекты „Земский фельдшер“, „Земский доктор“. Благодаря им удалось привлечь порядка 150 специалистов», — пояснил Махонин. Порядка 130 специалистов будут обеспечены земельными участками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми начался прямой эфир главы Прикамья Дмитрия Махонина. Он проходит накануне прямой линии президента Владимира Путина (14 декабря). Вопросы губернатору жители Пермского края задают на его странице в соцсети «ВКонтакте». Всего на прямой эфир через соцсеть поступило несколько сотен вопросов. Судя по оставленным комментариям, пермяков волнуют темы, связанные со сферой благоустройства, образования, ЖКХ, медицины и другие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию эфира первого лица региона. 19:52 06.12.2023 Губернатор ответил на вопрос о туристическом сборе. Он действует на особо охраняемых природных территориях. Махонин напомнил, что он направлен на затраты по уборке мусора, обустройство мест отдыха для туристов и не распространяется на граждан, которые проживают в территориях, где существуют ООПТ. 19:47 06.12.2023 Махонин о развитии горнолыжных центров в Пермском крае: «Наша задача развивать не только горнолыжную туристическую инфраструктуру. Гостям должно быть комфортно пребывать в Пермском крае. Туристическое направление еще и очень важно с точки зрения развития малого и среднего бизнеса». 19:44 06.12.2023 Поступил вопрос обеспечения многодетных земельными участками. Дмитрий Махонин пояснил, что проблема существует. «Сейчас вся работа по анализу, ревизии тех участков, которые могут быть пригодны для использования многодетными, проведена. Наша задача непростая. Нужно не просто обеспечить многодетных участками, нужно подвести коммуникации, чтобы была возможность строить на нем дом», — подчеркнул глава Прикамья. 19:38 06.12.2023 Вопрос про продажу вейпов в киосках. Махонин отметил, что «вообще бы запретил продажу вейпов», но это прерогатива федерального центра. «Мы действительно должны ограничить продажу табакосодержащих смесей, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье наших детей», — заявил губернатор. Он пояснил, что сейчас этот вопрос также прорабатывается на региональном уровне. В том числе, речь идет о запрете наружной рекламы и вывесок на торговых объектах, где продают данную продукцию. 19:34 06.12.2023 Губернатор поручил разобраться с проблемным домом на Дощенникова, 1, построенным в ЖК «Любимов» в Березниках. Жители дома жаловались на трещины, котороые пошли по дому вскоре после его ввода в эксплуатацию. 19:31 06.12.2023 Дмитрий Махонин ответил на вопрос о водном сообщении по Каме. «Мы нацелены на то, чтобы не только на Каме, но и на других водных артериях Пермского края была жизнь», — отметил губернатор. Первое электросудно должно начать курсировать в 2024 году. Скоростные суда планируется запустить в Оханск. Планируется, что водный транспорт будет также курсировать между Пермью и Березниками. 19:26 06.12.2023 Вопрос, касающийся объектов культурного наследия. Кунгуряки обеспокоены состоянием Гостиного двора. Губернатор напомнил, что сейчас идет проектирование, проектно-сметная документация будет готова в 2024 году. «Будем прилагать усилия, чтобы в ближайшие годы этот объект открылся и приобрел исторический вид,» — сказал Махонин. 19:20 06.12.2023 Махонин о поддержке участников СВО: тех, кто отличился на спецоперации, мы будем обеспечивать земельными участками. Заявку можно подавать уже сейчас. 19:18 06.12.2023 Махонин прокомментировал ситуацию с домом на Подлесной, 3А в Перми, где существуют проблемы с конструктивом здания. «Мы обсуждали эту ситуацию с мэрией Перми. Дом, который относительно недавно построен, сейчас находится в неудовлетворительном состоянием. В ближайшее время вопрос по ситуации с домом будет доработан, — сказал Махонин. 19:13 06.12.2023 Губернатор затронул тему обманутых дольщиков. По его словам, сейчас в регионе необходимо решить вопрос «по 21 проблемному объекту». 19:10 06.12.2023 «Что касается автобусов, за последние три года обновлено порядка 1300 автобусов, как городские, так и межмуниципальные. Наша задача — сделать так, чтобы новый транспорт появлялся не только в Перми», — заявил Махонин. 19:09 06.12.2023 Следующий вопрос касается обновления подвижного состава общественного транспорта в Перми. Сейчас в городе из 90 трамваев, которые обслуживают маршруты, будут обновлены 70, сказал губернатор. 19:04 06.12.2023 Первый вопрос связан с нехваткой врачей в медучреждениях Пермского края, сказал губернатор. «Проблема накопилась. Для ее решения действует нацпроект „Здравоохранение“ и подпроекты „Земский фельдшер“, „Земский доктор“. Благодаря им удалось привлечь порядка 150 специалистов», — пояснил Махонин. Порядка 130 специалистов будут обеспечены земельными участками.