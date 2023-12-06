Греф развеял слухи о пузыре на рынке ипотеки

Глава Сбербанка Греф: мы не видим пузыря на рынке ипотеки

06 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Герман Греф подчеркнул, что текущий разрыв цен на рынке недвижимости логичен, а пузыря не наблюдается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сбербанк не видит пузыря на ипотечном российском рынке. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Под пузырем понимается разделение цен на первичном и вторичном рынке недвижимости. «Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет, мы посмотрели, если ли пузырь на рынке ипотеки, мы его не видим. <…> Иногда пузырем на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами на первичном и вторичном рынках», — уточнил Герман Греф в ходе заседания, приуроченного ко «Дню инвестора». Трансляция проходила на сайте Сбера. Глава Сбербанка отметил, что в Москве разрыв по ипотеке составляет 36—37%. Он связал это с тем, что на первичное жилье ипотека субсидируется. Глава банка также развеял слухи о том, что люди массового берут потребительские кредиты, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. «Только в 0,15% случаев [это происходило]», — подчеркнул он. Минфин РФ предложило повысить сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%, предает Life . В Центробанке готовы поддержать данную инициативу, аргументируя это тем, чтобы обезопасить людей от «долговой ямы».

Сбербанк не видит пузыря на ипотечном российском рынке. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Под пузырем понимается разделение цен на первичном и вторичном рынке недвижимости. «Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет, мы посмотрели, если ли пузырь на рынке ипотеки, мы его не видим. <…> Иногда пузырем на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами на первичном и вторичном рынках», — уточнил Герман Греф в ходе заседания, приуроченного ко «Дню инвестора». Трансляция проходила на сайте Сбера. Глава Сбербанка отметил, что в Москве разрыв по ипотеке составляет 36—37%. Он связал это с тем, что на первичное жилье ипотека субсидируется. Глава банка также развеял слухи о том, что люди массового берут потребительские кредиты, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. «Только в 0,15% случаев [это происходило]», — подчеркнул он. Минфин РФ предложило повысить сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%, предает Life. В Центробанке готовы поддержать данную инициативу, аргументируя это тем, чтобы обезопасить людей от «долговой ямы».