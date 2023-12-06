Греф развеял слухи о пузыре на рынке ипотеки

Глава Сбербанка Греф: мы не видим пузыря на рынке ипотеки
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Герман Греф подчеркнул, что текущий разрыв цен на рынке недвижимости логичен, а пузыря не наблюдается Фото:

Сбербанк не видит пузыря на ипотечном российском рынке. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Под пузырем понимается разделение цен на первичном и вторичном рынке недвижимости.

«Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет, мы посмотрели, если ли пузырь на рынке ипотеки, мы его не видим. <…> Иногда пузырем на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами на первичном и вторичном рынках», — уточнил Герман Греф в ходе заседания, приуроченного ко «Дню инвестора». Трансляция проходила на сайте Сбера. Глава Сбербанка отметил, что в Москве разрыв по ипотеке составляет 36—37%. Он связал это с тем, что на первичное жилье ипотека субсидируется.

Глава банка также развеял слухи о том, что люди массового берут потребительские кредиты, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. «Только в 0,15% случаев [это происходило]», — подчеркнул он.

Минфин РФ предложило повысить сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%, предает Life. В Центробанке готовы поддержать данную инициативу, аргументируя это тем, чтобы обезопасить людей от «долговой ямы».

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Сбербанк не видит пузыря на ипотечном российском рынке. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Под пузырем понимается разделение цен на первичном и вторичном рынке недвижимости. «Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет, мы посмотрели, если ли пузырь на рынке ипотеки, мы его не видим. <…> Иногда пузырем на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами на первичном и вторичном рынках», — уточнил Герман Греф в ходе заседания, приуроченного ко «Дню инвестора». Трансляция проходила на сайте Сбера. Глава Сбербанка отметил, что в Москве разрыв по ипотеке составляет 36—37%. Он связал это с тем, что на первичное жилье ипотека субсидируется. Глава банка также развеял слухи о том, что люди массового берут потребительские кредиты, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. «Только в 0,15% случаев [это происходило]», — подчеркнул он. Минфин РФ предложило повысить сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%, предает Life. В Центробанке готовы поддержать данную инициативу, аргументируя это тем, чтобы обезопасить людей от «долговой ямы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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