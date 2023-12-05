ЦБ поддержал идею увеличить первый взнос по льготной ипотеке

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Центробанк согласен увеличить минимальную сумму первоначального платежа по льготной ипотеке Фото:

Банк России поддерживает идею увеличить сумму первого взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — отметили в Банке России, передает ТАСС. В ЦБ подчеркнули, что готовы поддержать увеличение минимального платежа по ипотеке, чтобы меньше россиян «оказывалось в долговой яме».

Минфин РФ предложило поднять сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. В Банке России уточнили, что пока не видели соответствующего документа проекта, но готовы будут его поддержать.

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Банк России поддерживает идею увеличить сумму первого взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. «В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — отметили в Банке России, передает ТАСС. В ЦБ подчеркнули, что готовы поддержать увеличение минимального платежа по ипотеке, чтобы меньше россиян «оказывалось в долговой яме». Минфин РФ предложило поднять сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. В Банке России уточнили, что пока не видели соответствующего документа проекта, но готовы будут его поддержать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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