ЦБ поддержал идею увеличить первый взнос по льготной ипотеке

05 декабря 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Центробанк согласен увеличить минимальную сумму первоначального платежа по льготной ипотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк России поддерживает идею увеличить сумму первого взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. «В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — отметили в Банке России, передает ТАСС. В ЦБ подчеркнули, что готовы поддержать увеличение минимального платежа по ипотеке, чтобы меньше россиян «оказывалось в долговой яме». Минфин РФ предложило поднять сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. В Банке России уточнили, что пока не видели соответствующего документа проекта, но готовы будут его поддержать.

Банк России поддерживает идею увеличить сумму первого взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. «В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — отметили в Банке России, передает ТАСС. В ЦБ подчеркнули, что готовы поддержать увеличение минимального платежа по ипотеке, чтобы меньше россиян «оказывалось в долговой яме». Минфин РФ предложило поднять сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. В Банке России уточнили, что пока не видели соответствующего документа проекта, но готовы будут его поддержать.