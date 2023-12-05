ЦБ поддержал идею увеличить первый взнос по льготной ипотеке

Банк России поддерживает идею увеличить сумму первого взноса по льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
«В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — отметили в Банке России, передает ТАСС. В ЦБ подчеркнули, что готовы поддержать увеличение минимального платежа по ипотеке, чтобы меньше россиян «оказывалось в долговой яме».
Минфин РФ предложило поднять сумму минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. В Банке России уточнили, что пока не видели соответствующего документа проекта, но готовы будут его поддержать.
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