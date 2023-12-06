В деле Шабутдинова появился новый фигурант

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Помимо Аяза Шабутдинова к делу о мошенничестве привлечен его соучастник Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Помимо блогера-коуча Аяза Шабутдинова к делу о мошенничестве привлечен его соучастник. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Помимо блогера по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Пока продолжается следствие, соучастник отстранен от своей должности генерального директора в «Лайк Центр», через который реализовывались обучающие курсы.

Аяза Шабутдинова в начале ноября задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Сейчас блогер находится в СИЗО, передают «Дни.ру». Мосгорсуд признал законным арест, сообщает РАПСИ. Бизнес-коуч известен тем, что проводит обучающие тренинги по предпринимательской деятельности. Но его ученики неоднократно заявляли, что данные курсы — мошенничество. Многие в Интернете называли бизнес-курсы Шабутдинова «сектой». Для возмещения ущерба пострадавшим счета Шабутдинова были арестованы.

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Помимо блогера-коуча Аяза Шабутдинова к делу о мошенничестве привлечен его соучастник. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «Помимо блогера по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале. Пока продолжается следствие, соучастник отстранен от своей должности генерального директора в «Лайк Центр», через который реализовывались обучающие курсы. Аяза Шабутдинова в начале ноября задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Сейчас блогер находится в СИЗО, передают «Дни.ру». Мосгорсуд признал законным арест, сообщает РАПСИ. Бизнес-коуч известен тем, что проводит обучающие тренинги по предпринимательской деятельности. Но его ученики неоднократно заявляли, что данные курсы — мошенничество. Многие в Интернете называли бизнес-курсы Шабутдинова «сектой». Для возмещения ущерба пострадавшим счета Шабутдинова были арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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