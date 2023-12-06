Соцфонд ХМАО вручил автомобили пострадавшим на производстве югорчанам

06 декабря 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Автомобили с ручным управлением жителям ХМАО, пострадавшим на производстве, вручили в рамках программы по реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое югорчан, пострадавших на производстве, получили по новому автомобилю Lada Granta от регионального отделения Соцфонда России. Специальный транспорт имеет ручное управление и механическую коробку передач. Информацию об этом пресс-служба СФР опубликовала на сайте окружного отделения. «Сотрудники Отделения Социального фонда России по ХМАО — Югре вручили трем жителям округа, которые ранее пострадали на производстве, ключи от новых автомобилей Lada Granta. Машины имеют ручное управление и механическую коробку передач. <…> Отделение Социального фонда России также компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и возмещает расходы за один капитальный ремонт транспортного средства в течение срока эксплуатации», — сообщили на сайте Соцфонда ХМАО. Срок эксплуатации автомобиля составляет семь лет. Специальные транспортные средства адаптированы под индивидуальные особенности граждан, пострадавших из-за несчастного случая или болезни, полученной на производстве. Кроме того, Соцфонд финансирует расходы на лечение, протезирование и реабилитацию таких граждан. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до двух миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. В округе в подобных машинах нуждаются около 90 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трое югорчан, пострадавших на производстве, получили по новому автомобилю Lada Granta от регионального отделения Соцфонда России. Специальный транспорт имеет ручное управление и механическую коробку передач. Информацию об этом пресс-служба СФР опубликовала на сайте окружного отделения. «Сотрудники Отделения Социального фонда России по ХМАО — Югре вручили трем жителям округа, которые ранее пострадали на производстве, ключи от новых автомобилей Lada Granta. Машины имеют ручное управление и механическую коробку передач. <…> Отделение Социального фонда России также компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и возмещает расходы за один капитальный ремонт транспортного средства в течение срока эксплуатации», — сообщили на сайте Соцфонда ХМАО. Срок эксплуатации автомобиля составляет семь лет. Специальные транспортные средства адаптированы под индивидуальные особенности граждан, пострадавших из-за несчастного случая или болезни, полученной на производстве. Кроме того, Соцфонд финансирует расходы на лечение, протезирование и реабилитацию таких граждан. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до двух миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. В округе в подобных машинах нуждаются около 90 человек.