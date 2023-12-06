Соцфонд ХМАО вручил автомобили пострадавшим на производстве югорчанам

Трое югорчан, пострадавших на производстве, получили по новому автомобилю Lada Granta от регионального отделения Соцфонда России. Специальный транспорт имеет ручное управление и механическую коробку передач. Информацию об этом пресс-служба СФР опубликовала на сайте окружного отделения.
«Сотрудники Отделения Социального фонда России по ХМАО — Югре вручили трем жителям округа, которые ранее пострадали на производстве, ключи от новых автомобилей Lada Granta. Машины имеют ручное управление и механическую коробку передач. <…> Отделение Социального фонда России также компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание и возмещает расходы за один капитальный ремонт транспортного средства в течение срока эксплуатации», — сообщили на сайте Соцфонда ХМАО.
Срок эксплуатации автомобиля составляет семь лет. Специальные транспортные средства адаптированы под индивидуальные особенности граждан, пострадавших из-за несчастного случая или болезни, полученной на производстве. Кроме того, Соцфонд финансирует расходы на лечение, протезирование и реабилитацию таких граждан.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до двух миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. В округе в подобных машинах нуждаются около 90 человек.
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