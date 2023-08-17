17 августа 2023

В ХМАО ветеранам СВО с инвалидностью дадут 2 миллиона на покупку спецавтомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, парковка для инвалидов
Производить автомобили с ручным управлением будут в России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. Информация об этом появилась на портале правительства Югры.

«Теперь ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие военной травмы в связи с ампутацией нижних конечностей, будет предоставляться сертификат в размере не более двух миллионов рублей на приобретение транспортного средства с ручным управлением. Изготовлением специальных автомобилей займется отечественный автопром», — приводят на портале слова заместителя директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой.

По словам Кругловой, правительство Югры ведет переговоры с заводом «Лада», который готов выпускать такие автомобили. В ХМАО в подобных машинах нуждаются около 90 ветеранов.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей ветеранам боевых действий СВО, получившим инвалидность. Данную инициативу губернатор обсудила на встрече с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. Информация об этом появилась на портале правительства Югры. «Теперь ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие военной травмы в связи с ампутацией нижних конечностей, будет предоставляться сертификат в размере не более двух миллионов рублей на приобретение транспортного средства с ручным управлением. Изготовлением специальных автомобилей займется отечественный автопром», — приводят на портале слова заместителя директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой. По словам Кругловой, правительство Югры ведет переговоры с заводом «Лада», который готов выпускать такие автомобили. В ХМАО в подобных машинах нуждаются около 90 ветеранов. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей ветеранам боевых действий СВО, получившим инвалидность. Данную инициативу губернатор обсудила на встрече с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...