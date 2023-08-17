В ХМАО ветеранам СВО с инвалидностью дадут 2 миллиона на покупку спецавтомобиля 18 августа 2023 в 17:06 Размер текста - 17 + Производить автомобили с ручным управлением будут в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. Информация об этом появилась на портале правительства Югры. «Теперь ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие военной травмы в связи с ампутацией нижних конечностей, будет предоставляться сертификат в размере не более двух миллионов рублей на приобретение транспортного средства с ручным управлением. Изготовлением специальных автомобилей займется отечественный автопром», — приводят на портале слова заместителя директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой. По словам Кругловой, правительство Югры ведет переговоры с заводом «Лада», который готов выпускать такие автомобили. В ХМАО в подобных машинах нуждаются около 90 ветеранов. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей ветеранам боевых действий СВО, получившим инвалидность. Данную инициативу губернатор обсудила на встрече с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС». Ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. Информация об этом появилась на портале правительства Югры. «Теперь ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие военной травмы в связи с ампутацией нижних конечностей, будет предоставляться сертификат в размере не более двух миллионов рублей на приобретение транспортного средства с ручным управлением. Изготовлением специальных автомобилей займется отечественный автопром», — приводят на портале слова заместителя директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой. По словам Кругловой, правительство Югры ведет переговоры с заводом «Лада», который готов выпускать такие автомобили. В ХМАО в подобных машинах нуждаются около 90 ветеранов. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей ветеранам боевых действий СВО, получившим инвалидность. Данную инициативу губернатор обсудила на встрече с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям