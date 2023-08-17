В ХМАО ветеранам СВО с инвалидностью дадут 2 миллиона на покупку спецавтомобиля

Ветеранам специальной военной операции из ХМАО, которые получили инвалидность, югорские власти предоставят сертификат до 2 миллионов рублей на приобретение специального автомобиля. Информация об этом появилась на портале правительства Югры.
«Теперь ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие военной травмы в связи с ампутацией нижних конечностей, будет предоставляться сертификат в размере не более двух миллионов рублей на приобретение транспортного средства с ручным управлением. Изготовлением специальных автомобилей займется отечественный автопром», — приводят на портале слова заместителя директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой.
По словам Кругловой, правительство Югры ведет переговоры с заводом «Лада», который готов выпускать такие автомобили. В ХМАО в подобных машинах нуждаются около 90 ветеранов.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова обязала департамент соцразвития внести на рассмотрение в правительство региона проект по предоставлению специальных автомобилей ветеранам боевых действий СВО, получившим инвалидность. Данную инициативу губернатор обсудила на встрече с военнослужащими — добровольцами отряда «БАРС».
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.