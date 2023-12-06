NI: Украина требует у Запада F-16 из-за превосходства российских СУ-35

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, f-16, истребители, stock, ф-16, ф16, f16
Украина рассчитывает на продолжение поставок истребителей F-16 Фото:

Украина все настойчивее подталкивает своих зарубежных партнеров к тому, чтобы те начали поставку американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35. Об этом сообщил военный обозреватель Харрисон Касс.

«Превосходство российского истребителя [Су-35] над украинскими самолетами — одна из причин, почему Киев просит у союзников западные истребители, такие как F-16», — подчеркнул Харрисон Касс в материале для The National Interest. Журналист отметил, что российские истребители успешно доминируют в воздушном пространстве Украины. Они уничтожают технику ВСУ за счет своей маневренности.

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что Россия использует только малую часть своей воздушной авиации. В США считают, что помимо Су-35, наиболее эффективными против Украины окажутся российские Cу-27, которые американские обозреватели называют «лучшим в мире» истребителями по техническому оснащению. Страны Запада продолжают оказывать поддержку Украине, в том числе обещают отправить F-16, передает MK.RU.

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Украина все настойчивее подталкивает своих зарубежных партнеров к тому, чтобы те начали поставку американских истребителей F-16. Причиной этому является превосходство российских истребителей Су-35. Об этом сообщил военный обозреватель Харрисон Касс. «Превосходство российского истребителя [Су-35] над украинскими самолетами — одна из причин, почему Киев просит у союзников западные истребители, такие как F-16», — подчеркнул Харрисон Касс в материале для The National Interest. Журналист отметил, что российские истребители успешно доминируют в воздушном пространстве Украины. Они уничтожают технику ВСУ за счет своей маневренности. Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат уверен, что Россия использует только малую часть своей воздушной авиации. В США считают, что помимо Су-35, наиболее эффективными против Украины окажутся российские Cу-27, которые американские обозреватели называют «лучшим в мире» истребителями по техническому оснащению. Страны Запада продолжают оказывать поддержку Украине, в том числе обещают отправить F-16, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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