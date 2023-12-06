Сургутянка попала на обложку модного журнала. Фото

06 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Снимок фотографа из Сургута Виктории Туровой опубликовали на обложке французского журнала DARKLY Фото: Игорь Пантин © URA.RU (фото из архива) Модный французский журнал DARKLY опубликовал на обложке ноябрьского выпуска снимок фотографа из Сургута Виктории Туровой. На фотографии запечатлена сургутянка Валерия Додонова. Фотограф сообщила URA.RU, что сама направила работу в редакцию. «Я сама направляла работу в редакцию. Снимок подошел под стилистику журнала. Неожиданно стало, что его взяли на обложку ноябрьского номера», — поделилась с корреспондентом агентства Турова.



Также на страницах журнала опубликовали и другие снимки Туровой. Над образом модели работала целая команда из Сургута.



Ранее URA.RU сообщало, что тюменка Маргарита Сологуб приняла участие в конкурсе от мужского журнала Maxim. Конкурсантки боролись за главный приз в виде снимка на обложку журнала. Модный журнал DARKLY опубликовал на обложке снимок, на котором запечатлена сургутянка Валерия Додонова Фото: DARKLY

Модный французский журнал DARKLY опубликовал на обложке ноябрьского выпуска снимок фотографа из Сургута Виктории Туровой. На фотографии запечатлена сургутянка Валерия Додонова. Фотограф сообщила URA.RU, что сама направила работу в редакцию. «Я сама направляла работу в редакцию. Снимок подошел под стилистику журнала. Неожиданно стало, что его взяли на обложку ноябрьского номера», — поделилась с корреспондентом агентства Турова. Также на страницах журнала опубликовали и другие снимки Туровой. Над образом модели работала целая команда из Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что тюменка Маргарита Сологуб приняла участие в конкурсе от мужского журнала Maxim. Конкурсантки боролись за главный приз в виде снимка на обложку журнала.