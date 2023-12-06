Сургутянка попала на обложку модного журнала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, пресса, журнал, книга
Снимок фотографа из Сургута Виктории Туровой опубликовали на обложке французского журнала DARKLY Фото:

Модный французский журнал DARKLY опубликовал на обложке ноябрьского выпуска снимок фотографа из Сургута Виктории Туровой. На фотографии запечатлена сургутянка Валерия Додонова. Фотограф сообщила URA.RU, что сама направила работу в редакцию.

«Я сама направляла работу в редакцию. Снимок подошел под стилистику журнала. Неожиданно стало, что его взяли на обложку ноябрьского номера», — поделилась с корреспондентом агентства Турова.

Также на страницах журнала опубликовали и другие снимки Туровой. Над образом модели работала целая команда из Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменка Маргарита Сологуб приняла участие в конкурсе от мужского журнала Maxim. Конкурсантки боролись за главный приз в виде снимка на обложку журнала.

Модный журнал DARKLY опубликовал на обложке снимок, на котором запечатлена сургутянка Валерия Додонова
Модный журнал DARKLY опубликовал на обложке снимок, на котором запечатлена сургутянка Валерия Додонова
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модный французский журнал DARKLY опубликовал на обложке ноябрьского выпуска снимок фотографа из Сургута Виктории Туровой. На фотографии запечатлена сургутянка Валерия Додонова. Фотограф сообщила URA.RU, что сама направила работу в редакцию. «Я сама направляла работу в редакцию. Снимок подошел под стилистику журнала. Неожиданно стало, что его взяли на обложку ноябрьского номера», — поделилась с корреспондентом агентства Турова. Также на страницах журнала опубликовали и другие снимки Туровой. Над образом модели работала целая команда из Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что тюменка Маргарита Сологуб приняла участие в конкурсе от мужского журнала Maxim. Конкурсантки боролись за главный приз в виде снимка на обложку журнала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...